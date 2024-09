La Unidad de Datos de EL HERALDO Plus analizó las cifras de los informes anuales publicados por la Superintendencia de Alianza Público Privada (SAPP), donde constató que los ingresos van en aumento cada año para la concesionaria en cada una de las casetas.

“A nosotros no nos tomaron en consideración los gobiernos anteriores, y es algo que debe ser discutido y analizado de acuerdo a la necesidad, porque es cierto que en ciertos tramos le dan mantenimiento a la carretera, pero en otros tramos ya está mala”, señaló Peña.

Mientras que por TAG, que es un sistema de pago automatizado, sin necesidad de detenerse en una estación de peaje, se ha recaudado más de 369.3 millones de lempiras, establecen los datos analizados por la Unidad de Datos de EL HERALDO Plus.

Señaló que los aumentos no solo deben ser con base en “lo que quieran poner los señores de Covi-H”, que son autorizados por el ministro de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), Octavio Pineda.

Citó como ejemplo la falla en el sector de El Carrizal, a la altura del kilómetro 134, a la altura de Taulabé, Comayagua, donde no han reparado el problema, generando muchos riesgos para los vehículos.

A la vez, el transportista calificó como deficiente el trabajo de la SIT en todas las carreteras, debido a que como concedentes no realizan las debidas supervisiones, porque hay grietas y hundimientos en la calzada que representan riesgos.

Peña declaró que “tenemos el sector del Lago de Yojoa, que existe a dos carriles, y por eso han habido un montón de accidentes, principalmente en las noches, cuando está lloviendo, porque no se distingue bien, exigimos que terminen esos pedazos de carretera que no están bien construidos”.

Molesto, el dirigente sentenció que “si quieren cobrar más, definitivamente no lo vamos a pagar, para qué le voy a decir que vamos a pagar más, no vamos a pagar. La ley dice que debemos cobrar tarifa más peaje, y quien nos contrata no nos paga el peaje”.