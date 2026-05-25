Ana Paola Hall: CNE retoma sesiones tras 166 días de "parálisis por boicot"

Tegucigalpa, Honduras.- La consejera propietaria del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, calificó el regreso de sesiones en el órgano electoral este lunes 25 de mayo como un "avance significativo" para la democracia.

"Hoy hace 166 días que no sesionábamos, cinco meses y quince días que no sesionábamos en forma presencial por todo el boicot que vivió el Consejo Nacional Electoral por parte de una persona que, gracias a Dios, ya no está aquí hoy", manifestó Ana Paola Hall, refiriéndose al exconsejero Marlon Ochoa, quien fue destituido de su cargo por el Congreso a través del juicio político el pasado 16 de abril.

La sesión celebró el cumplimiento del Decreto Número 86-2026 con la participación de los consejeros Cossette López, Ana Paola Hall y Carlos Cardona.