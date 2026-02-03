Presidencia ordena suspender contrataciones en todo el Poder Ejecutivo

Tegucigalpa, Honduras.- El Gobierno de la República ordenó la suspensión inmediata de contrataciones de personal en todas las instituciones del Poder Ejecutivo, según una circular emitida por el Despacho del Secretario Privado de la Presidencia.
La medida fue oficializada mediante la Circular C-001-DSPP-2026, con fecha 2 de febrero de 2026, y responde a instrucciones directas del presidente de la República, Nasry Juan Asfura Zablah.
De acuerdo con el documento, queda prohibida cualquier contratación de personal, así como nombramientos, ascensos, reubicaciones, renovaciones de contratos bajo cualquier modalidad, contrataciones por servicios profesionales, consultorías, contratos temporales y el otorgamiento de licencias remuneradas o no remuneradas.
La disposición aplica a secretarios y subsecretarios de Estado, así como a presidentes, gerentes, directores generales y directores de instituciones centralizadas, descentralizadas y desconcentradas del Poder Ejecutivo.
La circular establece que ninguna de estas acciones podrá realizarse sin autorización previa y expresa del Presidente de la República o, en su defecto, del Despacho del Coordinador General de Gabinete de Gobierno y Secretario Privado de la Presidencia.
El documento fue firmado por Luis Alonso Castro Cáceres, secretario privado de la Presidencia, quien señala que la medida se adopta en observancia de los principios de legalidad, austeridad, eficiencia administrativa, control del gasto público y responsabilidad en la gestión de los recursos del Estado.
Asimismo, se advierte que la disposición es de cumplimiento obligatorio para todas las unidades administrativas del Ejecutivo.