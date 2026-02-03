Presidencia ordena suspender contrataciones en todo el Poder Ejecutivo

Tegucigalpa, Honduras.- El Gobierno de la República ordenó la suspensión inmediata de contrataciones de personal en todas las instituciones del Poder Ejecutivo, según una circular emitida por el Despacho del Secretario Privado de la Presidencia.

La medida fue oficializada mediante la Circular C-001-DSPP-2026, con fecha 2 de febrero de 2026, y responde a instrucciones directas del presidente de la República, Nasry Juan Asfura Zablah.

De acuerdo con el documento, queda prohibida cualquier contratación de personal, así como nombramientos, ascensos, reubicaciones, renovaciones de contratos bajo cualquier modalidad, contrataciones por servicios profesionales, consultorías, contratos temporales y el otorgamiento de licencias remuneradas o no remuneradas.