Congreso Nacional deroga Fondo Departamental tras décadas de cuestionamientos

Tegucigalpa, Honduras.- En horas de la noche de este jueves 9 de abril el pleno del Congreso Nacional aprobó por unanimidad la derogación del Fondo Social Departamental, un mecanismo vigente por más de 40 años y señalado de forma reiterada por facilitar el uso discrecional de recursos públicos.

La decisión se adoptó en el pleno legislativo como parte de un paquete de reformas constitucionales y a la Ley Orgánica del Poder Legislativo, introducido durante la semana en curso.

Con esta medida, el Legislativo busca eliminar un esquema que, según críticas de sociedad civil y organismos internacionales, permitió el desvío de fondos hacia proyectos sin ejecución comprobada o fines personales.

La iniciativa fue presentada por el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, y plantea un nuevo modelo en el que los diputados podrán continuar gestionando proyectos para sus comunidades, pero sin intervenir en la asignación ni desembolso de recursos financieros.