Congreso y empresa privada buscan frenar alzas en combustibles con nuevas medidas

Tegucigalpa, Honduras.-El Congreso Nacional y representantes del sector privado iniciaron un proceso de análisis conjunto para definir medidas que permitan estabilizar los precios de los combustibles en Honduras, en medio de la volatilidad del mercado internacional.

La discusión se desarrolló en el seno de la Comisión de Minería e Hidrocarburos del Legislativo, presidida por el diputado Erick Alvarado, quien junto a otros congresistas sostuvo una reunión con delegados de organizaciones empresariales vinculadas al rubro energético y de distribución de carburantes.

Durante el encuentro, el sector privado planteó la creación de un fondo económico de aproximadamente 600 millones de lempiras, que se activaría en momentos en que el precio internacional del petróleo registre bajas, con el objetivo de utilizar esos recursos para amortiguar futuros incrementos y reducir el impacto en la población.

Alvarado señaló que el comportamiento de los precios responde a factores externos, incluyendo tensiones geopolíticas, y recordó que Honduras depende de la importación de combustibles.