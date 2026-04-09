Tomás Zambrano confirma que ya tienen los votos para juicio político a funcionarios del CNE y TJE

Tegucigalpa, Honduras.- El Congreso Nacional se prepara para realizar un nuevo juicio político para sacudir la historia democrática del país. El presidente del Legislativo anunció que ha recibido la confirmación de que ya se cuenta con el respaldo de más de 86 diputados para proceder con la solicitud de juicio político contra altos funcionarios del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), lo que activaría de inmediato el mecanismo de remoción constitucional por supuestas faltas graves en el ejercicio de sus funciones. ​La movilización de las bancadas ha sido constante en las últimas horas para consolidar las firmas necesarias que garanticen la mayoría calificada.

Según la directiva, el trámite no será sometido a discusión hasta que exista la certeza absoluta de que el número de votos es sólido, evitando así que el proceso fracase en el pleno y quede inhabilitado para futuras sesiones, tal como lo establece la normativa vigente. ​"Ayer como a las 9:30 de la noche me informaron los diputados que tienen las solicitudes de juicio político contra funcionarios del CNE y TJE que ya tenían la firma correspondiente de 86 diputados o más para poder aplicar ese proceso. Yo lo que voy a hacer por la tarde es revisar si se tiene los votos porque no vamos a someter esto a discusión mientras no tengamos la certeza", manifestó el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano. ​El procedimiento legislativo iniciará con la presentación formal de la solicitud y su posterior votación de admisión, donde se requieren 86 votos para suspender de forma inmediata al funcionario señalado. Una vez admitido, el pleno deberá nombrar una comisión especial investigadora que tendrá la responsabilidad de evacuar audiencias, recolectar pruebas documentales y testimoniales, y garantizar el derecho a la defensa de los señalados antes de emitir un dictamen final de destitución. ​"Esta comisión tiene la responsabilidad de hacer las diligencias, citar al funcionario, evacuar audiencias y recoger los medios de prueba pertinentes para después rendir el informe al pleno. Se respetarán las garantías del debido proceso de acuerdo al artículo 234 constitucional y la ley especial de juicio político, incluyendo el estado de inocencia", explicó el diputado Zambrano.

En la mira diputados