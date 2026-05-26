Detienen a dos sospechosos y decomisan chalecos que podrían ser de policías asesinados en Corinto

De acuerdo con las autoridades, los detenidos serán investigados por su posible vinculación con estructuras criminales que operan en la región, aunque su participación aún no ha sido establecida de forma concluyente.

Omoa, Honduras.- Dos personas, entre ellas un menor de edad, fueron detenidas en el sector de Omoa, Cortés, durante un conjunto operativo entre la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas desarrollado en la zona fronteriza con Guatemala.

Durante la operación se decomisaron tres chalecos antibalas, los cuales han llamado la atención de los investigadores por su posible relación con equipo policial.

El portavoz de la Policía Nacional, Edgardo Barahona, indicó que los chalecos presentan características similares a los utilizados por la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas contra el Crimen Organizado (Dipampco), cuyos agentes fueron asesinados recientemente en Corinto.

El funcionario explicó que los elementos de protección cuentan con códigos de verificación institucional, lo que permitirá avanzar en la trazabilidad de su origen y establecer cómo llegaron a manos de los sospechosos.

Barahona agregó que los peritajes en curso buscan determinar si la indumentaria fue utilizada en actividades ilícitas o si tiene relación directa con la emboscada ocurrida el pasado 21 de mayo, donde murieron cinco agentes policiales.

Sin embargo, las autoridades aclararon que hasta el momento no es posible confirmar ni descartar una conexión directa entre los detenidos y el crimen múltiple.