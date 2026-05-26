Sicarios encerraron a los hijos de la abogada Carla antes de torturarla y asesinarla

San Pedro Sula, Honduras.- Una abogada murió la madrugada del lunes 25 de mayo tras ser torturada y atacada a cuchilladas por desconocidos que irrumpieron en su casa en el sector Las Lomitas, Quebrada de Arenas, del municipio de Tocoa, Colón. Carla Yessenia López Brizuela, además de ser litigante, se dedicaba a la docencia, labores por las que destacaba en el municipio. Las primeras diligencias investigativas indican que López Brizuela descansaba en su casa junto a sus tres hijos cuando sus victimarios ingresaron por la fuerza.

Una vez adentro, sus atacantes encerraron a los pequeños en una de las habitaciones y luego la torturaron hasta terminar con su vida. El crimen ha generado consternación entre los vecinos del sector Las Lomitas, quienes luego de darse cuenta de lo ocurrido llamaron al sistema de emergencia 911. Autoridades que llegaron al lugar informaron que el cuerpo de la mujer quedó en uno de los cuartos y que presentaba varias heridas provocadas por un cuchillo. Añadieron que un equipo de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y de la Fiscalía recopilaron indicios en la escena para así dar con los responsables. Hasta ayer desconocían el móvil del hecho violento, así como los victimarios.

Tragedia

Con la muerte de la abogada, la familia sufre una segunda pérdida en menos de dos años. El 1 de julio de 2024, su esposo, de nombre Rómulo Lemus, quien era un empresario, perdió la vida tras ser atacado a balazos cuando se conducía en su vehículo junto con ella y su suegro en Cucuyagua, Copán.