Matan a costurera en la colonia Nueva Esperanza, en El Paraíso; le pidieron un “arreglo”

El Paraíso, Honduras.- A plena luz del día de este martes 26 de mayo, una mujer fue asesinada en su propia vivienda, ubicada en la colonia Nueva Esperanza, en la ciudad de Las Colinas, municipio de Danlí, departamento de El Paraíso.

El hecho se registró alrededor de las 6 de la mañana, cuando la mujer, quien trabajaba como costurera, se encontraba en su vivienda.

Versiones de los hechos indican que un hombre desconocido llegó a tocarle la puerta, bajo el engaño de que necesitaba el arreglo de un pantalón. Sin embargo, cuando la costurera abrió la puerta, recibió un disparo.