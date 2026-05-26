Matan a costurera en la colonia Nueva Esperanza, en El Paraíso; le pidieron un “arreglo”

El Paraíso, Honduras.- A plena luz del día de este martes 26 de mayo, una mujer fue asesinada en su propia vivienda, ubicada en la colonia Nueva Esperanza, en la ciudad de Las Colinas, municipio de Danlí, departamento de El Paraíso.
El hecho se registró alrededor de las 6 de la mañana, cuando la mujer, quien trabajaba como costurera, se encontraba en su vivienda.
Versiones de los hechos indican que un hombre desconocido llegó a tocarle la puerta, bajo el engaño de que necesitaba el arreglo de un pantalón. Sin embargo, cuando la costurera abrió la puerta, recibió un disparo.
La víctima fue identificada por las autoridades como Martha Montalván, de 50 años de edad, quien se habría mudado a la zona hace aproximadamente dos meses.
Montalván era originaria de Agua Caliente, San Matías, pero se habría trasladado a la colonia Nueva Esperanza, donde era conocida por confeccionar ropa.
Elementos de la Policía Nacional llegaron a la escena del crimen para acordonarla e iniciar las investigaciones, mientras se espera la llegada de Medicina Forense para realizar el levantamiento del cuerpo.
Hasta el momento se desconoce el móvil del crimen, así como la identidad del sospechoso que le quitó la vida a Martha.