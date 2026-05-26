Incendio devasta más de 30 locales en el mercado Galindo de Comayagüela

La emergencia movilizó por varias horas al Cuerpo de Bomberos , cuyos elementos trabajaron intensamente para contener las llamas que amenazaban con extenderse hacia otros inmuebles del populoso centro de abastos capitalino.

Tegucigalpa, Honduras.- Un incendio de grandes proporciones arrasó durante la madrugada varios negocios del mercado Galindo, en Comayagüela, dejando severos daños materiales y cuantiosas pérdidas económicas para decenas de comerciantes.

De manera preliminar, las autoridades reportaron que más de 35 puestos de venta y tres bodegas quedaron destruidas por el fuego. Entre los espacios afectados había áreas utilizadas para almacenar medicamentos y mercadería diversa.

En medio de la emergencia, los bomberos rescataron a cuatro personas que permanecían atrapadas en la parte alta de uno de los edificios cercanos al mercado. Entre los evacuados se encontraron dos menores y dos adultos, quienes fueron puestos a salvo sin presentar heridas de gravedad.

Durante las labores de control del siniestro también resultaron afectados dos miembros del Cuerpo de Bomberos . Uno de ellos presentó síntomas de intoxicación por inhalación de humo, mientras que otro sufrió una lesión provocada por un objeto cortante. Ambos fueron trasladados al Instituto Hondureño de Seguridad Social para recibir atención médica.

El incendio se propagó entre la sexta y séptima avenida de Comayagüela, obligando a cerrar el paso vehicular y mantener acordonada la zona por razones de seguridad.

El alcalde Sergio Madrid, portavoz del Cuerpo de Bomberos, indicó que las labores para extinguir completamente el fuego se extendieron por más de siete horas y contaron con apoyo de instituciones que abastecieron de agua a las unidades contra incendios.