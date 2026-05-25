¿Cuánto sumó el parque vehicular de Honduras en primer trimestre 2026?

Tegucigalpa, Honduras.- El parque vehicular en el territorio hondureño sigue en ascenso y alcanzó casi los 3.9 millones de unidades.
Al primer trimestre de 2026 los automotores inscritos a nivel nacional sumaron más de 3.87 millones de unidades, de los que el 51.5% corresponde a motocicletas, es decir 1.99 millones, revisó EL HERALDO en un reporte divulgado por el Banco Central de Honduras (BCH).
Los vehículos pick up o mejor conocidos como paila contabilizaron 590,800 unidades, el 15.3%, ocupando el segundo lugar del listado.
El 13.5% del total de parque vehicular correspondió a turismos que implicaron 522,300 unidades.
Las camionetas llegaron a 450,800 unidades equivalente al 11.6% seguido por el 5.9% (226,800 unidades) de camiones.
Solo el 1.6% o 62,200 vehículos eran autobuses, mientras que 25,500 unidades estuvieron en la categoría de otros que abarca tricimotos, cabezales, cuatrimotos, remolques, vehículos de panel y que concentraron el 0.7%.
Al cierre de 2025 el parque vehicular registró 3.70 millones de unidades que al comparar con la cifra de marzo de este año hubo un crecimiento del 4.7%.
Distribución territorial
"En cuanto a la distribución territorial; Francisco Morazán y Cortés concentran el 44.7% del parque vehicular al tercer mes de 2026, siendo estos departamentos los que ejercen mayor presión en el consumo de combustibles debido a su densidad poblacional y su participación en la actividad económica del país", se subraya en el documento.
Añade que "la alta dependencia de la importación de carburantes continúa siendo un factor de riesgo en el balance comercial debido a la volatilidad externa de los precios internacionales del petróleo".
En el caso de la participación de vehículos eléctricos e híbridos fue de 0.01% a marzo de 2026, precisa el informe que cita datos del Instituto de la Propiedad (IP).