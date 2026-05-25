¿Cuánto sumó el parque vehicular de Honduras en primer trimestre 2026?

Tegucigalpa, Honduras.- El parque vehicular en el territorio hondureño sigue en ascenso y alcanzó casi los 3.9 millones de unidades.

Al primer trimestre de 2026 los automotores inscritos a nivel nacional sumaron más de 3.87 millones de unidades, de los que el 51.5% corresponde a motocicletas, es decir 1.99 millones, revisó EL HERALDO en un reporte divulgado por el Banco Central de Honduras (BCH).

Los vehículos pick up o mejor conocidos como paila contabilizaron 590,800 unidades, el 15.3%, ocupando el segundo lugar del listado.

El 13.5% del total de parque vehicular correspondió a turismos que implicaron 522,300 unidades.

Las camionetas llegaron a 450,800 unidades equivalente al 11.6% seguido por el 5.9% (226,800 unidades) de camiones.

Solo el 1.6% o 62,200 vehículos eran autobuses, mientras que 25,500 unidades estuvieron en la categoría de otros que abarca tricimotos, cabezales, cuatrimotos, remolques, vehículos de panel y que concentraron el 0.7%.

Al cierre de 2025 el parque vehicular registró 3.70 millones de unidades que al comparar con la cifra de marzo de este año hubo un crecimiento del 4.7%.