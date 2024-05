Viejos o nuevos: ¿Qué vehículos son más conducidos por los hondureños?

“Los carros viejos son fieles, no todos pueden comprar un nuevo y los que tienen uno, no lo tiran al trabajo, mire este solo un cable y está cheque, son fáciles de reparar y los dueños no gastan mucho a diferencia de los modernos que solo son censores”, explicó Job Elvir, un mecánico con 20 años de experiencia.

Xiomara Salinas, una de las millas de personas que conducen un carro, que rueda por las calles desde hace décadas, explicó a EL HERALDO que mientras su vehículo la lleve a su destino, no comprará uno más reciente.

“Tengo un turismo del 2001, no le voy a decir que no me ha fallado, pero cuando falla encuentro piezas fácilmente y no son caras, siento que gastar en un auto nuevo es un lujo, al final todos cumplen la misma función”, manifestó.