Funcionarios de Libre rechazan a Nasry Asfura como ganador de las elecciones

Tegucigalpa, Honduras.- La declaratoria de las elecciones a nivel presidencial que dio por ganador al candidato presidencial del Partido Nacional, Nasry Asfura, no sentó bien al partido de gobierno Libertad y Refundación (Libre).
El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, calificó como "golpe electoral" y "traición a la patria" la declaratoria realizada por las consejeras del Consejo Nacional Electoral (CNE) Cossette López, Ana Paola Hall, y el consejero suplente Carlos Enrique Cardona.
"Consejero suplente Carlos Cardona, usted juró defender la Constitución y las leyes y me confirmó no avalar el fraude del Partido Nacional. Esto es totalmente fuera de ley. Está declaratoria tiene ningún valor legal", aseveró.
Por su parte, el ex vicecanciller y candidato a designado presidencial de Libre, Enrique Reina, concordó con Redondo en calificar la declaratoria como un golpe. "Consummatum est (consumado está, traducido en latín). Golpe electoral al pueblo hondureño".
Fausto Cálix, director de Aduanas, también expresó su molestia por la declaratoria, arremetiendo contra las consejeras López y Hall.
"Y de esta forma las 2 consejeras del Partido Nacional y Partido Liberal cumpliendo la orden de Donald Trump, le desean una INFELIZ y FRAUDULENTA navidad al pueblo hondureño", escribió en X.
Al rechazo se sumó el subgerente de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Hondutel), Gabriel Bonilla. "¿Qué sigue? La restauración de la Narco-Dictadura de JOH...", publicó.
A criterio del vicecanciller en Política Exterior, Gerardo Torres, "mientras exista el Partido Nacional y el Partido Liberal, y gente con precio y desprecio por la patria como Ana Paola Hall y Cossette López, y mientras sigamos con la mala costumbre de dejarnos humillar por los Estados Unidos, difícilmente en Honduras tendremos democracia".
Sobre la declaratoria
En la tarde de este miércoles -24 de diciembre-, el CNE dio a conocer que Asfura ganó las elecciones con 1,479,822.votos, equivalentes al 40.27%,
En segundo lugar que Salvador Nasralla, del Partido Liberal, con 1,452,796 (39.53%). La candidata de Libre, Rixi Moncada, quedó en el tercer puesto con 705,408 marcas a favor (19.19%).
También la declaratoria incluyó los resultados del candidato del Partido Innovación y Unidad Socialdemocráta (Pinu-Sd), Nelson Ávila, quien obtuvo 29,988 votos (1.81%). Por su parte, Mario "Chano" Rivera, presidenciable de Democracia Cristiana (DC), solo acumuló 6,442 (0.17%).
Cabe resaltar que esta declaratoria se emitió con el 98.27% de actas presidenciales procesadas.