Funcionarios de Libre rechazan a Nasry Asfura como ganador de las elecciones

Tegucigalpa, Honduras.- La declaratoria de las elecciones a nivel presidencial que dio por ganador al candidato presidencial del Partido Nacional, Nasry Asfura, no sentó bien al partido de gobierno Libertad y Refundación (Libre). El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, calificó como "golpe electoral" y "traición a la patria" la declaratoria realizada por las consejeras del Consejo Nacional Electoral (CNE) Cossette López, Ana Paola Hall, y el consejero suplente Carlos Enrique Cardona.

"Consejero suplente Carlos Cardona, usted juró defender la Constitución y las leyes y me confirmó no avalar el fraude del Partido Nacional. Esto es totalmente fuera de ley. Está declaratoria tiene ningún valor legal", aseveró.



GOLPE DE ESTADO ELECTORAL

TRAICIÓN A LA PATRIA



Consejero Suplente Carlos Cardona Usted juró defender la Constitución y las Leyes y me confirmó no avalar el fraude del Partido Nacional.



Esto es totalmente fuera de ley.

Está declaratoria tiene ningún valor legal. pic.twitter.com/k2UqyxsWZr — LUIS REDONDO 🇭🇳 (@Lredondo) December 24, 2025

Por su parte, el ex vicecanciller y candidato a designado presidencial de Libre, Enrique Reina, concordó con Redondo en calificar la declaratoria como un golpe. "Consummatum est (consumado está, traducido en latín). Golpe electoral al pueblo hondureño".

Fausto Cálix, director de Aduanas, también expresó su molestia por la declaratoria, arremetiendo contra las consejeras López y Hall. "Y de esta forma las 2 consejeras del Partido Nacional y Partido Liberal cumpliendo la orden de Donald Trump, le desean una INFELIZ y FRAUDULENTA navidad al pueblo hondureño", escribió en X.

Y de esta forma las 2 Consejeras del Partido Nacional y Partido Liberal cumpliendo la orden de Donald Trump, le desean una INFELIZ y FRAUDULENTA navidad al pueblo hondureño. — Fausto Cálix (@FaustoCalix) December 24, 2025

Al rechazo se sumó el subgerente de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Hondutel), Gabriel Bonilla. "¿Qué sigue? La restauración de la Narco-Dictadura de JOH...", publicó.

🚨ÚLTIMA HORA🚨



SE CONSUMA GOLPE DE ESTADO ELECTORAL, Ana Paola Hall, Cossette López Osorio y el suplente Carlos Enrique Cardona DECLARAN "PRESIDENTE ELECTO" a Nasrry Juan Asfura Zablah.



¿Qué sigue?



La Restauración de la Narco-Dictadura de JOH... #Honduras... pic.twitter.com/YEpodeoRaM — Gabriel Bonilla HN (@Gabo_BonillaHN) December 24, 2025

A criterio del vicecanciller en Política Exterior, Gerardo Torres, "mientras exista el Partido Nacional y el Partido Liberal, y gente con precio y desprecio por la patria como Ana Paola Hall y Cossette López, y mientras sigamos con la mala costumbre de dejarnos humillar por los Estados Unidos, difícilmente en Honduras tendremos democracia".

Mientras exista el @PNH_oficial y el @Oficial_PLH y gente con precio y desprecio por la Patria como @APHall_CNE y @CossetteOficial y mientras sigamos con la mala costumbre de dejarnos humillar por los Estados Unidos, difícilmente en Honduras tendremos Democracia.



Hay mucho... — Gerardo Torres Zelaya (@gtorreszelaya1) December 24, 2025

