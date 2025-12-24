Los hijos de Bolsonaro saludan a Asfura: "Honduras fortalece la derecha en Latinoamérica"

São Paulo, Brasil.- Dos hijos del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, quien cumple condena por golpismo, felicitaron este miércoles al mandatario electo hondureño, el conservador Nasry 'Tito' Asfura, cuya victoria consideran que fortalecerá "el movimiento de la derecha en América Latina". "Mis felicitaciones al presidente electo de Honduras, Nasry Asfura. El pueblo hondureño fortalece el movimiento de la derecha en América Latina y dice no al Foro de São Paulo. Que Dios ilumine los pasos del nuevo Gobierno", dijo el senador Flávio Bolsonaro en sus redes sociales. Flávio Bolsonaro ha sido designado por su padre como su heredero político y pretende presentarse a los comicios presidenciales de 2026 en Brasil, en los que se postulará a la reelección el actual gobernante, el progresista Luiz Inácio Lula da Silva.

Jair Bolsonaro, líder de la extrema derecha brasileña, está inhabilitado y actualmente cumple una condena de 27 años de cárcel por "haber liderado" una trama golpista e intentar "perpetuarse en el poder" tras perder las elecciones de 2022 frente a Lula. El ex jefe de Estado (2019-2022) será operado este jueves en Brasilia para corregir una hernia inguinal bilateral. Otro de los hijos de Bolsonaro, el exdiputado federal Eduardo, también saludó a Asfura, apoyado por el presidente estadounidense, Donald Trump, y quien este miércoles fue declarado presidente electo de Honduras por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE) después de tres semanas de incertidumbre.