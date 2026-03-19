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Autorizan al IP para contratar empresa que suministre placas vehiculares

En la sesión legislativa de este jueves también se aprobó convalidar la adhesión al CAF y regularización de aportaciones al RAP

  • Actualizado: 19 de marzo de 2026 a las 17:59
Autorizan al IP para contratar empresa que suministre placas vehiculares

Los diputados aprobaron asignaciones presupuestarias a la Fundación Esperanza Patepluma, asilo el Buen Samaritano y para el Centro de Rehabilitación Integral de Puerto Cortés.

 Foto: EL HERALDO/Marvin Salgado

Tegucigalpa, Honduras.- El parque vehicular del país quedará plenamente identificado al autorizarse al Instituto de la Propiedad (IP) suscribir contrato con una empresa que suministre placas para automotores.

Los diputados del Congreso Nacional aprobaron ayer el decreto contentivo a las medidas para la atención de la situación del sistema nacional de identificación vehicular.

Aunque el convenio se hará bajo la modalidad directa, las empresas o proveedores deberán de ser fabricantes directos de sistemas al igual que elementos requeridos, por lo que no se permitirá la participación de intermediarios tampoco de representantes locales.

Además, el contrato contemplaría la adquisición e implementación de lectores vehiculares, arcos de lectura de placas para carreteras, comunidades, aduanas y puntos fronterizos.

Entre 800,000 a 1,000,000 de vehículos a nivel nacional no disponen en la actualidad de sus respectivos registros metálicos y circulan con un permiso temporal.

La bancada de Libertad y Refundación (Libre) respaldó el proyecto dictaminado, pero cuestionó que se contrate vía directa a un proveedor para estos fines.

Dos años sin respuesta del IP a miles de vehículos sin placas metálicas en Honduras

Otros dictámenes

Cinco dictámenes más fueron discutidos y aprobados durante la sesión legislativa, entre ellos convalidar la adhesión de la República de Honduras como miembro pleno del Banco de Desarrollo de América Latina y El Caribe (CAF).

Una regularización excepcional al Régimen de Aportaciones Privadas (RAP) fue admitida para que las empresas que no se encuentren afiliadas a la institución financiera privada lo hagan en un término de seis meses.

Por otro lado, los candidatos en los tres niveles electivos que participaron en los pasados comicios generales podrán presentar ante la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización (UFTF) sus informes hasta el próximo 30 de abril al ampliarse el plazo.

Congreso plantea crear una comisión para solventar problema de placas vehiculares

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Álvaro Mejía
Álvaro Mejía
Periodista

Licenciado en Periodismo, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) con amplia experiencia en análisis y cobertura noticiosa económica, política y Congreso Nacional. Redactor de la sección Dinero y Negocios (D&N).

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