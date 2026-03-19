Autorizan al IP para contratar empresa que suministre placas vehiculares

Tegucigalpa, Honduras.- El parque vehicular del país quedará plenamente identificado al autorizarse al Instituto de la Propiedad (IP) suscribir contrato con una empresa que suministre placas para automotores.

Los diputados del Congreso Nacional aprobaron ayer el decreto contentivo a las medidas para la atención de la situación del sistema nacional de identificación vehicular.

Aunque el convenio se hará bajo la modalidad directa, las empresas o proveedores deberán de ser fabricantes directos de sistemas al igual que elementos requeridos, por lo que no se permitirá la participación de intermediarios tampoco de representantes locales.

Además, el contrato contemplaría la adquisición e implementación de lectores vehiculares, arcos de lectura de placas para carreteras, comunidades, aduanas y puntos fronterizos.

Entre 800,000 a 1,000,000 de vehículos a nivel nacional no disponen en la actualidad de sus respectivos registros metálicos y circulan con un permiso temporal.

La bancada de Libertad y Refundación (Libre) respaldó el proyecto dictaminado, pero cuestionó que se contrate vía directa a un proveedor para estos fines.