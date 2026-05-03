Los cortes de energía para este lunes 4 de mayo en Honduras: zonas afectadas

Tegucigalpa, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) anunció a través de su boletín oficial que habrá cortes de energía, programados para este lunes 4 de mayo en algunas zonas pertenecientes a Olancho, San Pedro Sula y Choloma, Cortés. Según informó el ente, la interrupción del servicio se deberá a trabajos de mantenimiento que se extenderán por varias horas.

¿Qué zonas se verán afectadas? A continuación el listado de lugares que no contarán con energía y los horarios:

Catacamas, Olancho: de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

El corte de mayor duración del día se registrará en Catacamas y abarcará una amplia cantidad de sectores. En barrios y colonias: El Espino, Villa Linda, Nueva Patria y Agrícola. En aldeas y caseríos: La Unión Talgua, El Aeropuerto, El Aguacate, La Sosa, El Coyote, Nuevo Progreso, Siguate, Río Tinto, Pataste, Chicaltepe, Agua Blanca, Santa Clara, Wingle, Los Cerritos, El Culebrero, El Hormiguero, El Rincón, Yarauca, Comunidad Esfuerzo Propio, Cerro del Bijía, Vallecito de Guayape, Concepción de Río Tinto, Terrerito, Las Piñuelas, Las Mesetas, El Suyate, Lagunas del Uyaste, Lagunas de San José, Bacadilas, Carrizales Cuyamel y Las Cabas Cuyamel. Además, el corte incluirá todo el municipio de Culmí y sus zonas aledañas.

San Pedro Sula: de 8:00 a. m. a 3:00 p. m.

Los sectores impactados serán la colonia Ruiz II y el barrio Barandillas, en su sector sur.

Choloma, Cortés: de 8:45 a. m. a 2:45 p. m.