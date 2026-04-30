En agosto comienza operación la primera planta de batería con energía renovable en Hodnuras

Tegucigalpa, Honduras.- La primera planta privada que almacenará energía en sistema de batería comenzará operaciones en Honduras en agosto próximo. Así lo confirmó Adolfo Larach, gerente de la empresa Inversiones y Representaciones Electromecánicas S.A. de C.V. (Iresa), que es el grupo que construye la planta Solar Two en Nacaome, Valle, con una capacidad de 50 megavatios. Agregó que los trabajos avanzan según el cronograma establecido y se espera que en 45 días esté finalizado la planta con batería, que es parte de la primera etapa. La segunda fase es el componente de generación y se proyecta que en agosto-septiembre esté listo el nuevo proyecto fotovoltaico solar (50 megavatios de capacidad instalada) que se construye a inmediaciones de Solar TWO. Al cumplirse con las dos etapas, la planta de almacenamiento de batería se proyecta que en agosto o septiembre esté lista para ingresar al mercado de oportunidad, que es donde comercializan aquellas generadoras que no tienen contrato con la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE). Se estima que el precio por kilovatio hora de la planta de almacenamiento con batería será de 12 centavos de dólar.

El proyecto Solar TWO inició su construcción en febrero pasado en el sector rural de Nacaome, municipio que cuenta con alrededor de 200 megavatios de capacidad instalada de energía solar.

Sistema de baterías

La planta Solar TWO contará con un novedoso sistema de baterías de iones de litio. Personal técnico especializado de IRESA trabaja en la instalación de las baterías en un extenso terreno ubicado en la orilla de la carretera que conduce hacia El Amatillo. La planta de almacenamiento se abastecerá de dos fuentes: de las limitaciones de las centrales Sopossa-Cohessa (50 megavatios de capacidad instalada cada una), con niveles que oscilan entre 20% y 30%, que es energía que se bota y se recuperará en Solar TWO; la segunda fuente es el nuevo proyecto que se construye. De acuerdo con expertos, las baterías de litio permitirán conservar energía que será usado como reserva en los momentos de alta de demanda en el sistema interconectado nacional conocido como horas pico, que ocurren al mediodía y en la noche.

Demanda máxima