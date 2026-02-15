¿Cuánto costará el kilovatio hora de energía almacenada en baterías?

La planta conocida como Solar Two o Valle II, la que se instala en Nacaome, Valle , estará lista para ofrecer energía renovable en el Mercado Eléctrico de Oportunidad (MEO), que es donde están aquellas generadoras privadas que no tienen contrato con la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).

Tegucigalpa, Honduras.- A finales del primer semestre de 2026, la venta de energía almacenada en baterías de litio de ferrofosfato será una realidad en Honduras .

Valle II se abastecerá de la energía de las plantas solares Sopossa-Cohessa, las que cuentan con una capacidad instalada de 140 megavatios, 70 megas cada una y que están ubicadas en la aldea Agua Fría de Nacaome, siendo las primeras en entrar en operación comercial en el país, en julio de 2015.

¿Cuál será el costo del kilovatio hora de la energía almacenada en baterías? La respuesta del presidente ejecutivo de la empresa Inversiones y Representaciones Electromecánicas S.A. (IRESA), Adolfo Larach, fue: "será de 12 centavos de dólar el kilovatio".

Agregó que Honduras avanza con la incorporación de esa tecnología, ya que ahora se podrá suministrar energía solar en horas nocturnas.

Agregó que la energía será vendida a la ENEE en horas de mayor demanda, las que ocurren en horas del mediodía o en las primeras horas de la noche. La nueva planta será instalada en un plazo de tres a cuatro meses, ya que las baterías de litio de ferrofosfato son del tamaño de un contenedor.

El precio de la energía almacenada en baterías será más barato que la suministrada por las plantas de arrendamiento que operan con diésel, ya que el costo del kilovatio hora supera 22 centavos de dólar.