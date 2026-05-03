Representante del PNUD: "Si un niño no está registrado dificulta su acceso a educación y salud"

<b>¿Cuál es el papel del RNP en todo este proceso?</b><br />El registro es el líder de este proceso. Nosotros como PNUD, como agencia de desarrollo estamos aquí para apoyarles, para dar la asistencia técnica, pero realmente el registro es el que lidera este proceso.<b>¿En el enrolamiento va a estar el padre o no va a ser necesario?</b><br />Es necesario, los padres, los que tienen patria potestad sobre los niños, las madres o, por ejemplo, en algunos casos tutores, tienen que estar presentes en el enrolamiento.<b>¿Es necesaria esta inversión?</b><br />Pienso que es un proyecto muy bonito, es un proyecto muy necesario, es una inversión significativa del gobierno a través de un préstamo, pero es una de estas inversiones que valen la pena. Porque el país tiene en estos momentos, algunas dudas sobre el número total de menores, y es un problema que hay que resolverlo, porque hay una población significativa que todavía sufre de esto, que no tiene identidad, no podemos tener desarrollo si dejamos gente atrás.