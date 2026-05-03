Representante del PNUD: "Si un niño no está registrado dificulta su acceso a educación y salud"

Tegucigalpa, Honduras.- El representante residente adjunto del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Honduras, Ivan Zverzhanovski, afirmó que está trabajando para garantizar que todos, tanto niñas, niños y adolescentes del país, queden inscritos en el sistema del Registro Nacional de las Personas (RNP) por medio del Proyecto Fortalecimiento del Ecosistema Nacional del Registro Civil e Identificación de Honduras. En entrevista con EL HERALDO Plus, Zverzhanovski, expresó que a pesar de que los plazos parecen cortos, el proyecto estará listo en agosto de 2027, y luego el RNP se encargará de darle continuidad. Esta fue la entrevista completa. ¿Cuéntenos en qué consiste el proyecto para identificar a menores de edad?

El proyecto que el PNUD, implementado en apoyo al Registro Nacional de las Personas, tiene la idea de poner en el mismo Registro Nacional de las Personas a todos los niños, todas las niñas y adolescentes menores de 18 años del país. Y completar el registro de esta parte de la población que en este momento no está totalmente capturada. ¿Qué beneficios tiene?

Garantiza el derecho a la identidad de los niños, niñas y adolescentes, y un futuro mejor, acceso a servicios esenciales como educación y salud. Se ha detectado que no todos los niños están registrados en Honduras, ¿trabajarán en eso?

Sí, exactamente, es exactamente lo que el proyecto busca resolver, a tener ahora un número final y que todas las personas, todos los niños, niñas y adolescentes sean registrados en el registro civil de personas. Esto se va completando con el esfuerzo enorme que se ha hecho anteriormente bajo el proyecto 'Identifícate', de registrar toda la población adulta de Honduras. ¿Qué implica que un niño no esté dentro del sistema de Registro Civil de un país como Honduras?

Esto dificulta, por ejemplo, el acceso a la educación, la posibilidad del Estado de saber cuántos niños necesitan estar en el sistema de educación, cuántos están, cuántos no están, bueno, cuántos están lo saben a través del registro, pero no saben cuál es la brecha. Dificulta garantizar el acceso a la salud y la planificación del Estado para el futuro, no sabiendo para cuántos niños, niñas y adolescentes tienen que garantizar estos servicios. Son 40 millones de dólares para proyecto con financiamiento del Banco Mundial. ¿Ya está listo el dinero?

Sí, el financiamiento es a través de un préstamo del Gobierno de Honduras con el Banco Mundial, de cual se financia este proyecto, donde un componente es la identificación de menores y otro componente es realmente el fortalecimiento institucional del Registro Nacional de Personas en términos de tecnología, de interoperabilidad y de protección de datos. ¿En qué han sido ejecutados 10 de los 40 millones de dólares?

Se ejecutó mucho en la parte de fortalecimiento institucional y también en las acciones preparatorias para el enrolamiento. Al final, el enrolamiento de los niños, niños y adolescentes es el producto final, es donde tiene que llegar el proyecto al final de su ciclo de implementación. Pero para llegar a esto necesita una cantidad interesante de acciones previas, que incluye también levantamientos, diagnósticos, una planificación, porque estamos hablando de incidir en todo el país. Fuera de las grandes zonas urbanas, hay que llegar a áreas del país que tienen una dificultad de acceso. Entonces, todo esto lleva mucha planificación.

En el caso de los enroladores hubo un proceso de captación y de capacitación; algunos señalaban que no les cumplieron los contratos, ¿cómo se está haciendo este proceso de contratación y formación?

El primer proceso que se hizo fue un proceso piloto, donde sí que hemos contratado una parte de los diferentes perfiles que necesitamos, los supervisores, los enroladores mismos, los supervisores de área, etcétera, en la planificación y organización de este proceso que es logísticamente muy complejo. En esta primera parte se hizo bajo una planificación donde había una ambición de salir más temprano con el proceso mismo. Pero en el contexto electoral del año pasado con la complejidad que llegó se decidió que no se podría avanzar de una manera que sería eficaz en todo el país. Realmente sí se contrataron en rodadores y otro personal que tuvo una capacitación y que hicieron una parte del trabajo, pero el contrato no es mensual, no es por resultado. Ahora estamos listos para esta fase del despliegue masivo, con la contratación de más o menos 1,000 personas que van a participar en el enrolamiento.

¿Se van a cumplir los plazos, porque le restan prácticamente 16 o 17 meses?

Se va cumplir porque el cronograma que tenemos establecido está totalmente bien, no hay ningún atraso real, todo está ahí dentro de la planificación. Entonces en este momento el cronograma está totalmente respetado y nosotros contamos con terminar el proyecto en agosto de 2027. ¿Cuándo comienza el proceso de enrolamiento?

En este momento estamos en la fase de contratar a los enroladores. La próxima fase es la capacitación de los mismos enroladores que empezaría en junio y después de esto, entonces, en julio se hará un despliegue masivo con la idea que la parte de enrolamiento termine antes de que cierre el año escolar a finales de noviembre y el próximo año lo que tenemos en el programa es la entrega de los documentos de identificación a los niños. ¿Cómo se va a llegar a los niños que no están en las escuelas?

Será a través de una campaña masiva sobre el conocimiento de los padres del proyecto y realmente hacer un llamado a la responsabilidad de los padres, porque ellos son los que tienen la patria potestad sobre los niños y realmente una obligación de asegurarse que sus niños estén en el Registro Civil. ¿El proyecto incluye el registro de los menores en los centros de salud o en los hospitales?

Esto es un proceso paralelo que estamos trabajando que lleva acuerdos interinstitucionales entre el RNP y la Sesal (Secretaría de Salud). Lo que se ha lanzado hace una semana es el proceso de las niñas, niños y adolescentes de 6 a 17 años. ¿Cuál es la meta? Porque están hablando de diferentes cifras?

Para mí al final la meta es identificarlos a todos. Ahí hay unas cifras que son los que ya sabemos porque hay otros registros, por ejemplo, los libros de nacimiento. Entonces, esto es el mínimo, pero la idea realmente es alcanzar cada uno y cada una de los niños y niñas. Algunas cifras son un estimado, porque hay una parte del territorio del país donde los nacimientos ocurren en las casas, con parteras, donde se demora el registro, algunas veces nunca se registran. Entonces, para nosotros realmente la meta más que un número fijo es todos y todas. ¿Son los 18 departamentos que se van a cubrir?

Todo el territorio nacional, con la complejidad que esto lleva en un país como Honduras, que tiene también una topografía, una geografía muy particular, pero sí, con la gran experiencia que tuvo el proyecto Identifícate anteriormente, donde se aprendió también muchísimo en cómo llegar a toda la población, que fue al final un gran éxito. ¿Quiénes son los que van a tener el documento de identificación DINNA?

Todos lo menores de seis años hacia arriba. Pienso que una cierta parte de esta población no podrá dar las huellas porque a los niños pequeños les cambia la parte biométrica, entonces no tiene muchos sentidos sacarlos y después esto cambia. Pero la idea es que todos los que se enrolan van a tener el DINNA. ¿Cómo va a ser el documento en físico?

No lo tengo porque todavía estamos en el diseño, pero es una cédula que muestra la fotografía, nombre, apellido, lugar de nacimiento, fecha de nacimiento. Entonces, son cosas que se están mirando ahora con el Registro Nacional de Personas, es un proceso paralelo que tiene varios elementos de seguridad que no se pueden duplicar fácilmente.

¿Cuando hablamos de elementos de seguridad, como qué tipo de elementos son?

Son varios, cuando usted mira, por ejemplo, su cédula, hay varios elementos que se introducen en esos documentos incluido cosas de tres dimensiones, el chip que tiene códigos difícil de copiar, sellos de alta calidad que aseguran que este documento da la confianza de que usted cuando lo presenta es la persona. ¿La impresión la va a hacer el registro con la maquinaria que tienen ellos?

No, la impresión por el momento la primera serie la va hacer una empresa del exterior porque era la manera más eficaz por el momento, pero en un futuro claro que la impresión sería en el registro y por eso la otra parte del proyecto es el fortalecimiento institucional de registro.