Educación extiende cambio de horarios en escuelas por ola de calor en Honduras

La medida, que ya había sido aplicada la semana anterior mediante la circular CIR-020-2026, continúa vigente tras las recomendaciones emitidas por COPECO, ante las altas temperaturas registradas en diversas regiones.

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Educación de Honduras anunció que mantendrá el ajuste de horarios en los centros educativos a nivel nacional durante la semana del 4 al 8 de mayo, debido a la persistente ola de calor que afecta al país.

De acuerdo con lo establecido, en el nivel prebásico las clases se desarrollarán de 8:00 a.m. a 11:00 a.m., mientras que en los niveles básico y medio en jornada matutina el horario será de 7:00 a.m. a 11:00 a.m.

Para el turno vespertino, las autoridades definieron que el ingreso será a la 1:00 p.m. y la salida a las 5:00 p.m., como parte de las acciones preventivas implementadas para reducir la exposición al calor extremo.

La Secretaría de Educación explicó que estas condiciones climáticas obligan a mantener medidas orientadas a proteger la salud, seguridad y bienestar de estudiantes, docentes y personal administrativo en todo el sistema educativo.

En ese sentido, se instruyó a las direcciones departamentales, municipales y distritales a garantizar la correcta aplicación de la disposición, así como su socialización y supervisión en cada centro educativo.

Las autoridades reiteraron su compromiso con la comunidad educativa y destacaron la importancia de acatar las recomendaciones para evitar afectaciones derivadas de las altas temperaturas.