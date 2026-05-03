Condiciones secas y lluvias aisladas: ¿En qué regiones podría cambiar el clima este lunes?

No obstante, advirtió que en horas de la tarde habrá cambios en algunas zonas debido al ingreso de humedad. “Por la tarde el viento del noreste nos estará ingresando humedad desde el mar Caribe proporcionando lo que son lluvias y bajos débiles aislados”, detalló.

El pronosticador de turno de Cenaos , Will Ochoa, explicó que “Las condiciones atmosféricas que estarán imperando este lunes 4 de mayo, condiciones secas en la mayor parte del territorio nacional”.

Tegucigalpa, Honduras.- Las condiciones atmosféricas para este lunes 4 de mayo estarán marcadas por ambiente seco en la mayor parte del territorio nacional, con lluvias débiles y aisladas en algunas regiones del país.

Estas precipitaciones se concentrarán principalmente en regiones específicas. “Más que todo para sectores del norte noroccidente así como también el sector suroccidente”, agregó el experto.

En cuanto a las condiciones marítimas, Ochoa indicó que no se esperan alteraciones significativas en ambos litorales del país. “Los oleajes normales en la costa norte de unas tres pies y de igual manera para el golfo de Fonseca de unas tres pies”, señaló.

En relación con las temperaturas, el pronóstico establece valores elevados en varias zonas, especialmente en el sur del país, donde se alcanzarán hasta los 41 C° en Valle y 40 C° en Choluteca.

Para la zona occidental, en Lempira se esperan máximas de 33 C° y mínimas de 20 C°, mientras que en Ocotepeque serán de 33 C° y 21 C°. En Copán, los valores oscilarán entre 31 C° y 20 C°.

En el noroccidente, Cortés registrará temperaturas de hasta 37 C° con mínimas de 24 C°, y Santa Bárbara alcanzará 35 C° con mínimas de 22 C°.

En el litoral Caribe, Atlántida tendrá 32 C° de máxima y 26 C° de mínima, Colón 34 C° y 24 C°, e Islas de la Bahía 31 C° y 20 C°.

Para la región central, Comayagua reporta 35 C° de máxima y 22 C° de mínima, Francisco Morazán 31 C° y 20 C°, y La Paz 35 C° con 21 C° de mínima.

En el oriente del país, El Paraíso tendrá temperaturas de 32 C° y 19 C°, mientras que en Olancho se registrarán 36 C° de máxima y 22 C° de mínima, y en Gracias a Dios 33 C° y 27 C°.

Finalmente, en el occidente, Intibucá presentará un clima más fresco con máximas de 26 C° y mínimas de 16 C°, siendo una de las zonas con temperaturas más bajas del país.

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