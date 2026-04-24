Descartan “Súper Niño”, pero fenómeno de El Niño será intenso entre julio y agosto

Tegucigalpa, Honduras.-Para este año se pronostica que impere el fenómeno de El Niño, que se puede agudizar de forma gradual y ser más severo para el próximo año, según análisis de los modelos meteorológicos. Francisco Argeñal Pinto, director del Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos) de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), descartó que en este 2026 el país sufra episodios climáticos extremos relacionados con El Niño, que debido al impacto le han denominado como "El Niño Godzilla" o "Súper Niño". “No es un termino oficial de la Organización Meteorológica Mundial”, afirmó Argeñal, al recalcar que "los pronósticos meteorológicos establecen que el fenómeno del El Niño va a empezar el mes de mayo y será débil, pero moderado en junio y fuerte los mes des de julio y agosto”, detalló Argeñal Pinto. Esto, en parte, relacionado con la canícula, que, según autoridades, se extenderá 15 días más del promedio.

Zonas y afectación

Según Francisco Argeñal, los sectores que se verán más afectado por las condiciones climáticas serán los municipios de Liure, Soledad, Vado Ancho y Oropelí en El Paraíso. Asimismo, Choluteca, Orocuina, Apacilagua, Duyure, San José, todo el departamento de Valle y el Sur de Francisco Morazán, es decir la mayor parte del corredor seco y, sobre todo, la zona sur. En relación a las cantidades de lluvias que se espera, manifestó que “van a disminuir entre un 20 y 30 por ciento en algunos lugares”.

“Para el caso en los municipios como Liure y Soledad, en El Paraíso, que llueva un 20% menos de lo normal, sería una sequía bien pronunciada, debido a que en estas zona llueve muy poco”, dijo. Mientras que en los municipios de Namasigue y El Corpus, en Choluteca, “ese 20 por ciento menos no significa que se va a tener perdidas de producción”. Es por eso que los análisis se realizan con las autoridades de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) para realizar los pronósticos de como será en junio y julio. “En el resto del país, se esperan sequías meteorológicas. Pero esas sequías meteorológicas no implica una sequía hidrológica, ni una sequía agrícola”, destacó.