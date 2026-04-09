¿Cuándo inicia oficialmente el fenómeno de El Niño?

Tegucigalpa, Honduras.- Honduras podría entrar en condiciones del fenómeno de El Niño a partir del próximo mes (mayo), de acuerdo con los pronósticos del Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos). “Actualmente estamos en condiciones neutras respecto al fenómeno de El Niño, pues veníamos de La Niña a principios de año; sin embargo, se pronostica que a partir del próximo mes superaremos el umbral de El Niño en la zona del Pacífico central”, declaró el director de Cenaos, Francisco Argeñal.

El comportamiento del fenómeno se hará más evidente en el segundo semestre del año, con un incremento en las temperaturas. “Justamente después de julio, esperamos que las temperaturas superen más de un grado arriba del promedio y eso nos estaría dejando en un escenario del niño moderado, que un niño moderado, pues, tiene repercusiones a nivel mundial. Sin embargo, todavía tenemos temperaturas un poquito más frías que el promedio en algunas zonas”, señaló.

Asimismo, indicó que este fenómeno, originado en el océano Pacífico, influye directamente en las condiciones climáticas a nivel global y nacional. “Este fenómeno que se da justamente aquí en el océano Pacífico tiene repercusiones a nivel mundial. Y es así que tenemos que para mayo y junio nuestros, esperamos lluvias muy parecidas al promedio”, agregó.