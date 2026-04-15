En junio iniciará enrolamiento masivo de niños y adolescentes en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- El Registro Nacional de las Personas (RNP) comenzará en los próximos meses el proceso masivo de enrolamiento de 1.5 millones de niñas, niños y adolescentes en el país, con el objetivo de dotarlos de un documento de identificación.

El comisionado del RNP, Roberto Brevé, informó que el proceso está previsto que arranque en junio en los centros educativos del país, para lo cual se desplegará más de 1,500 enroladores a nivel nacional.

"Desde cada colegio y escuela se realizará el enrolamiento en los meses de junio y julio y así cumplir con este proyecto de identificación", dijo.