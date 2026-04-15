En junio iniciará enrolamiento masivo de niños y adolescentes en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- El Registro Nacional de las Personas (RNP) comenzará en los próximos meses el proceso masivo de enrolamiento de 1.5 millones de niñas, niños y adolescentes en el país, con el objetivo de dotarlos de un documento de identificación.
El comisionado del RNP, Roberto Brevé, informó que el proceso está previsto que arranque en junio en los centros educativos del país, para lo cual se desplegará más de 1,500 enroladores a nivel nacional.
"Desde cada colegio y escuela se realizará el enrolamiento en los meses de junio y julio y así cumplir con este proyecto de identificación", dijo.
Se espera que antes de noviembre se hayan enrolado a los más de 1.5 millones de menores.
El enrolamiento incluirá la captura de datos biométricos como huellas dactilares y reconocimiento facial, lo que permitirá fortalecer el sistema de identificación nacional y construir una base de datos más robusta y confiable, explicó el comisionado.
Serán enrolados menores desde los seis hasta los 17 años, y se les entregará un Documento de Identificación Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes (DINA). Esta nueva credencial viene a complementar el actual sistema de identificación que ya funciona para adultos.
Brevé subrayó que este nuevo documento no solo permitirá ordenar la información demográfica del país, sino que también contribuirá a la prevención de delitos, al contar con datos precisos desde edades tempranas.
El comisionado aseguró que el proyecto ya cuenta con el financiamiento necesario, por lo que no existen obstáculos presupuestarios para su ejecución en esta etapa.