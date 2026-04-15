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Gabinete económico de Honduras participa en reuniones del BM y FMI en Washington

Durante las sesiones, se abordarán temas clave como las perspectivas de crecimiento, la estabilidad financiera y las estrategias para la reducción de la pobreza

  • Actualizado: 15 de abril de 2026 a las 15:00
Gabinete económico de Honduras participa en reuniones del BM y FMI en Washington

Como parte de la agenda, la delegación hondureña sostendrá reuniones con representantes del Tesoro de Estados Unidos, en busca de fortalecer relaciones y explorar oportunidades de cooperación.

 Foto cortesía: X.

Tegucigalpa, Honduras.- El gabinete económico de Honduras tendrá presencia en las Reuniones de Primavera del Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), que se desarrollan en Washington, Estados Unidos, en medio de un contexto global marcado por desafíos económicos y financieros.

El secretario de Finanzas, Emilio Hernández Hércules, viajó a la capital estadounidense para integrarse a este encuentro internacional que reúne a representantes de 191 países, entre ellos ministros de finanzas, presidentes de bancos centrales, inversionistas y líderes del sector privado. El objetivo es analizar el panorama económico mundial y debatir posibles respuestas a los principales retos.

Durante las sesiones, se abordarán temas clave como las perspectivas de crecimiento, la estabilidad financiera y las estrategias para la reducción de la pobreza, además de discutir líneas de acción para el futuro del BM y el FMI.

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Como parte de la agenda, la delegación hondureña sostendrá reuniones con organizaciones internacionales, inversionistas, calificadoras de riesgo y representantes del Tesoro de Estados Unidos, en busca de fortalecer relaciones y explorar oportunidades de cooperación.

A la comitiva se suman el presidente del Banco Central de Honduras, Roberto Lagos; el ministro de Inversiones, Epnaminondas Marinakys; y la titular de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, Julieta Suazo.

Mientras tanto, en Tegucigalpa, el equipo técnico de la Secretaría de Finanzas continúa el proceso de socialización del proyecto de Presupuesto Reformulado 2026 ante el Congreso Nacional.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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