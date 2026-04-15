Gabinete económico de Honduras participa en reuniones del BM y FMI en Washington

Tegucigalpa, Honduras.- El gabinete económico de Honduras tendrá presencia en las Reuniones de Primavera del Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), que se desarrollan en Washington, Estados Unidos, en medio de un contexto global marcado por desafíos económicos y financieros.

El secretario de Finanzas, Emilio Hernández Hércules, viajó a la capital estadounidense para integrarse a este encuentro internacional que reúne a representantes de 191 países, entre ellos ministros de finanzas, presidentes de bancos centrales, inversionistas y líderes del sector privado. El objetivo es analizar el panorama económico mundial y debatir posibles respuestas a los principales retos.

Durante las sesiones, se abordarán temas clave como las perspectivas de crecimiento, la estabilidad financiera y las estrategias para la reducción de la pobreza, además de discutir líneas de acción para el futuro del BM y el FMI.