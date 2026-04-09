Sefin realiza nueva emisión de deuda interna por L1,968.8 millones

De acuerdo con un informe publicado por la Sefin, en la última subasta de bonos domésticos se demandan 2,138,820,000 lempiras y se adjudicaron al cierre de la jornada L1,968,820; el monto de la oferta era de L2,000 millones. Agrega que a tres años se demandaron 900 millones de lempiras y se otorgaron L800 millones, a una tasa de interés de 9%.

Tegucigalpa, Honduras. La Secretaría de Finanzas (Sefin) realizó el pasado miércoles una nueva colocación de títulos valores gubernamentales -deuda pública interna- para financiar el presupuesto de ingresos y egresos 2026.

A siete años se demandaron 968,820,000 lempiras y se adjudicó el 100% del total, con una tasa de interés de 11.25%. A 10 se años demandaron 270 millones de lempiras y se otorgaron L200 millones, a una tasa de 11.90%.

Para el segundo trimestre de 2026, la Secretaría de Finanzas ha programado colocar 10,000 millones de lempiras en bonos domésticos, de los que ya emitió L1,968.8 millones. Para mañana viernes 10 de abril se ha convocado a una nueva subasta por millones de lempiras.

En el primer trimestre del presente año, se presupuestaron 10,000 millones de lempiras, siendo adjudicados 9,982.4 millones de lempiras en subastas que se realizaron en febrero y marzo pasado. Las próximas subastas de bonos domésticos están programadas para el 22 de abril, el 6 y el 20 de mayo, el 10 y el 24 de junio.La Sefin proyecta colocar 27,599.6 millones de lempiras en títulos valores gubernamentales para financiar el presupuesto 2026 de la administración pública centralizada, el que se estima en L272,107.7 millones.

Al cierre de 2025, el saldo de la deuda pública interna ascendió a 228,718.2 millones de lempiras (equivalente a 8,672.3 millones de dólares), equivalente al 48.3% del saldo total ($17,969.4 millones).

De acuerdo con un reporte de la Secretaría de Finanzas, la emisión de deuda interna denotó un constante crecimiento en los últimos cuatro años: en 2022 se colocaron 5,871.5 millones de lempiras, en 2023 sumaron L10,051.1 millones, en 2024 creció a L26,768.9 millones y en 2025 aumentó a L35,195.8 millones.