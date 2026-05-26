Aplausos y sonrisas marcan el inicio de Escuelas Amigables con el Ambiente 2026 en Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.- La duodécima edición de Escuelas Amigables con el Ambiente comenzó este martes entre aplausos, sonrisas infantiles y mensajes de esperanza en el centro comercial Mall La Galería de Tegucigalpa, donde autoridades, maestros, estudiantes y patrocinadores se reunieron para darle vida a una nueva cruzada ecológica impulsada por diario EL HERALDO. Desde tempranas horas de la mañana, el ambiente estuvo marcado por los colores verdes y las voces de decenas de niños que llegaron acompañados de sus docentes para convertirse nuevamente en protagonistas de esta iniciativa que busca sembrar conciencia ecológica en las nuevas generaciones. Las filas de estudiantes de los cinco centros educativos llenaron de entusiasmo cada rincón del lugar. Algunos sostenían su estandarte carteles alusivos a sus Escuelas y otros no dejaban de tomarse fotografías frente al banner oficial del proyecto que este año celebra doce años de trabajo ambiental.

La actividad inició con un mensaje de bienvenida en el que se recordó que Escuelas Amigables con el Ambiente ha impactado a más de 60 mil estudiantes a lo largo de su historia, convirtiéndose en uno de los proyectos educativos y ambientales más importantes del país. Durante el lanzamiento se destacó que en esta edición participarán más de 2,500 estudiantes, docentes y padres de familia de cinco centros educativos del Distrito Central, quienes durante varios meses desarrollarán acciones enfocadas en el reciclaje, reforestación y educación ambiental. Uno de los momentos más emotivos de la jornada ocurrió cuando un estudiante elevó una oración para pedir sabiduría y compromiso en favor del planeta, mientras los asistentes permanecían de pie en silencio, sosteniendo pequeñas banderas y materiales reciclables. Posteriormente, las notas del Himno Nacional de Honduras resonaron en el recinto, generando un ambiente solemne antes de dar paso a la proyección de un video que mostró el impacto del proyecto en distintas comunidades del país.

Entre las autoridades presentes destacó el subsecretario de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), Ramón Dagoberto Rodríguez; la directora de Desarrollo Humano de la Alcaldía Municipal del Distrito Central, Leonor Osorio; y Sandra Tejada, jefa del Departamento de Educación, Comunicación Ambiental y Salud (DECOAS) de la Secretaría de Educación. También participaron representantes de empresas patrocinadoras y organizaciones aliadas que han respaldado durante años esta iniciativa ambiental, entre ellas Walmart Honduras, Nestlé Honduras, World Vision Honduras, Cruz Roja Hondureña y otras instituciones comprometidas con el cuidado del medio ambiente. Durante su intervención, las autoridades coincidieron en que el cambio climático es uno de los mayores desafíos actuales y que la educación ambiental continúa siendo una herramienta fundamental para construir comunidades más responsables y sostenibles.

Uno de los mensajes que más resonó entre los asistentes fue el llamado dirigido a los niños y adultos para asumir con seriedad el compromiso ambiental. “Reto a todos los niños a tomar en serio este proyecto y a los adultos que no es tarde. Las manitos pequeñas con las de los adultos podemos hacer mucho por ese efecto negativo del cambio climático”, expresó Sandra Tejada durante en su exposición. Las palabras arrancaron aplausos entre padres de familia y docentes, quienes observaban atentos mientras los pequeños escuchaban cada intervención con entusiasmo y curiosidad.