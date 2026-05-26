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Un dineral: Los millones que cobrará Marathón por llamado de César Samudio al Mundial

Marathón recibirá una considerable cantidad de dinero por el llamado de César Samudio al Mundial con Panamá

  • Actualizado: 26 de mayo de 2026 a las 09:39
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César Samudio, portero del Marathón, fue citado a la Copa del Mundo del 2026 y eso significará que el conjunto verdolaga recibirá una considerable cantidad de dinero. ¿De cuánto será lo embolsado por los verdes?

 Foto: El Heraldo
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Thomas Christiansen brindó hoy la lista de 26 jugadores y la sorpresa fue la inclusión del veterano Alberto Quintero que milita en la liga panameña, dejando fuera al joven Kadir Barría (delantero) del Botafogo de Brasil.

Foto: Cortesía redes
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César Samudio será uno de los tres arqueros y en su caso el tercer portero de Panamá en un Mundial donde se enfrentarán a Ghana, Croacia e Inglaterra.

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La FIFA entregará compensaciones a los clubes que cedan jugadores al Mundial y el dinero se comenzará a cobrar desde que inicien las concentraciones.

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Marathón recibirá al menos 250 dólares por ceder a César Samudio al Mundial, que serían 6.6 millones de lempiras al cambio actual.

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La FIFA pagará a los clubes 11 mil dólares diarios desde el primer día de preparación hasta el día después de su eliminación. A Marathón le irá bien aunque Samudio no juegue.

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La cifra de $250,000 (6.6 millones de lempiras) podría aumentar dependiendo del avance de Panamá en el torneo. Esta cifra generalmente solo es por fase de grupos.

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Los pocos más de 6 millones de lempiras servirán de alivio financiero para el Marathón, incluso se puede considerar como una venta al extranjero.

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Samudio llegó al club sampedrano en 2023 procedente del Independiente de Panamá y en el último certamen perdió la titularidad con Jonathan Rougier.

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Los tres porteros de Panamá en el Mundial serán Orlando Mosquera, Luis Mejía y César Samudio.

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