Un dineral: Los millones que cobrará Marathón por llamado de César Samudio al Mundial

César Samudio, portero del Marathón, fue citado a la Copa del Mundo del 2026 y eso significará que el conjunto verdolaga recibirá una considerable cantidad de dinero. ¿De cuánto será lo embolsado por los verdes?
Thomas Christiansen brindó hoy la lista de 26 jugadores y la sorpresa fue la inclusión del veterano Alberto Quintero que milita en la liga panameña, dejando fuera al joven Kadir Barría (delantero) del Botafogo de Brasil.
César Samudio será uno de los tres arqueros y en su caso el tercer portero de Panamá en un Mundial donde se enfrentarán a Ghana, Croacia e Inglaterra.
La FIFA entregará compensaciones a los clubes que cedan jugadores al Mundial y el dinero se comenzará a cobrar desde que inicien las concentraciones.
Marathón recibirá al menos 250 dólares por ceder a César Samudio al Mundial, que serían 6.6 millones de lempiras al cambio actual.
La FIFA pagará a los clubes 11 mil dólares diarios desde el primer día de preparación hasta el día después de su eliminación. A Marathón le irá bien aunque Samudio no juegue.
La cifra de $250,000 (6.6 millones de lempiras) podría aumentar dependiendo del avance de Panamá en el torneo. Esta cifra generalmente solo es por fase de grupos.
Los pocos más de 6 millones de lempiras servirán de alivio financiero para el Marathón, incluso se puede considerar como una venta al extranjero.
Samudio llegó al club sampedrano en 2023 procedente del Independiente de Panamá y en el último certamen perdió la titularidad con Jonathan Rougier.
Los tres porteros de Panamá en el Mundial serán Orlando Mosquera, Luis Mejía y César Samudio.