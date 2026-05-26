Magistrada Odalys Nájera se integra a la Sala Constitucional de la CSJ

Tegucigalpa, Honduras.- La Corte Suprema de Justicia (CSJ) oficializará este miércoles una reconfiguración clave en su estructura interna con la incorporación de la magistrada Odalis Aleida Nájera Medina a la Sala de lo Constitucional, en sustitución de Wagner Vallecillo Paredes, quien dejó esa posición al asumir la presidencia del Poder Judicial.
La decisión será ratificada en sesión de pleno, cerrando así semanas de expectativa sobre la integración definitiva de la sala más sensible del máximo tribunal, responsable de resolver recursos de amparo, inconstitucionalidades y otros asuntos de alto impacto jurídico y político en el país.
Nájera Medina, actual magistrada de la Sala de lo Laboral y de lo Contencioso Administrativo, dará el salto a una instancia estratégica dentro de la Corte, respaldada por su trayectoria dentro de la carrera judicial y su perfil técnico.
Como parte de este reacomodo, la expresidenta de la CSJ, Rebeca Ráquel Obando, se integrará formalmente a la Sala de lo Laboral, dos meses después de su salida anticipada de la presidencia del Poder Judicial.
El movimiento redefine el equilibrio interno en la Corte Suprema en un momento de alta atención pública sobre el papel del Poder Judicial, especialmente por el peso que tiene la Sala de lo Constitucional en decisiones que impactan directamente la institucionalidad democrática del país.
Su perfil
Nájera Medina nació el 17 de diciembre de 1963 y es originaria de Guata, Olancho. Es una abogada y jueza hondureña que se desempeña actualmente como magistrada de la Corte Suprema de Justicia.
Ha sido jueza de los Juzgados de lo Criminal de Francisco Morazán, magistrada de la Corte de Apelaciones de Francisco Morazán, directora nacional de la defensa pública e inspectora general adjunta de los tribunales de la República.
Se desempeñó como comisionada del Comité Nacional de Prevención contra la Tortura (Conaprev) entre 2010 y 2016 y, previamente, fue funcionaria del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh).