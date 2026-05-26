Magistrada Odalys Nájera se integra a la Sala Constitucional de la CSJ

Tegucigalpa, Honduras.- La Corte Suprema de Justicia (CSJ) oficializará este miércoles una reconfiguración clave en su estructura interna con la incorporación de la magistrada Odalis Aleida Nájera Medina a la Sala de lo Constitucional, en sustitución de Wagner Vallecillo Paredes, quien dejó esa posición al asumir la presidencia del Poder Judicial.

La decisión será ratificada en sesión de pleno, cerrando así semanas de expectativa sobre la integración definitiva de la sala más sensible del máximo tribunal, responsable de resolver recursos de amparo, inconstitucionalidades y otros asuntos de alto impacto jurídico y político en el país.

Nájera Medina, actual magistrada de la Sala de lo Laboral y de lo Contencioso Administrativo, dará el salto a una instancia estratégica dentro de la Corte, respaldada por su trayectoria dentro de la carrera judicial y su perfil técnico.