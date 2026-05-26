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Consejo Nacional de Defensa se reunió en Casa Presidencial para hacer frente a la criminalidad

El encuentro, que fue encabezado por el presidente, inició a eso de las 7:00 de la noche del lunes 25 de mayo y se extendió hasta las 4:00 de la mañana

  • Actualizado: 26 de mayo de 2026 a las 09:30
Consejo Nacional de Defensa se reunió en Casa Presidencial para hacer frente a la criminalidad

La reunión se llevó a cabo en Casa Presdencial.

 Foto: Archivo

Tegucigalpa, Honduras.- El Consejo Nacional de Defensa se reunió por segunda ocasión, donde se tomaron determinaciones para hacerle frente a la criminalidad.

El encuentro, que fue encabezado por el presidente Nasry Asfura, inició a eso de las 7:00 de la noche del lunes 25 de mayo y se extendió hasta las 4:00 de la mañana de este martes.

Hasta este momento no se han dado a conocer los alcances y resoluciones de la reunión, en la que participaron las máximas autoridades.

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El ministro de Comunicaciones de Casa Presidencial, José Augusto Argueta, dijo a EL HERALDO que el mandatario dará comparecencia después del mediodía de hoy, para comunicar al pueblo hondureño sobre las determinaciones.

"El presidente será el que comunique en comparecencia sobre los acuerdos, pues la reunión finalizó a eso de las 4:00 de la mañana de este día", detalló Argueta.

La reunión se llevó a cabo después de que en el Congreso Nacional se aprobara la reforma al Código Penal para endurecer las penas a extorsionadores y a grupos relacionados con el crimen organizado.

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Agustín Lagos
Agustín Lagos
Periodista

Licenciado en Periodismo, graduado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Redactor de EL HERALDO desde el 2003 en la cobertura de temas relacionados con seguridad, derechos humanos, política y educación.

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