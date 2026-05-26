Consejo Nacional de Defensa se reunió en Casa Presidencial para hacer frente a la criminalidad

Tegucigalpa, Honduras.- El Consejo Nacional de Defensa se reunió por segunda ocasión, donde se tomaron determinaciones para hacerle frente a la criminalidad.
El encuentro, que fue encabezado por el presidente Nasry Asfura, inició a eso de las 7:00 de la noche del lunes 25 de mayo y se extendió hasta las 4:00 de la mañana de este martes.
Hasta este momento no se han dado a conocer los alcances y resoluciones de la reunión, en la que participaron las máximas autoridades.
El ministro de Comunicaciones de Casa Presidencial, José Augusto Argueta, dijo a EL HERALDO que el mandatario dará comparecencia después del mediodía de hoy, para comunicar al pueblo hondureño sobre las determinaciones.
"El presidente será el que comunique en comparecencia sobre los acuerdos, pues la reunión finalizó a eso de las 4:00 de la mañana de este día", detalló Argueta.
La reunión se llevó a cabo después de que en el Congreso Nacional se aprobara la reforma al Código Penal para endurecer las penas a extorsionadores y a grupos relacionados con el crimen organizado.