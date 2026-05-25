Muertes de menores por tos ferina aumentaron este año 62% en comparación con 2025

Tegucigalpa, Honduras.- El aumento de menores fallecidos por tos ferina en el país este año pone en alerta a las autoridades sanitarias, pues este año ya suman 13 bebés fallecidos. El comportamiento de esta enfermedad contagiosa que se caracteriza por una tos convulsiva ha sido acelerado en el territorio nacional, en comparación con el año anterior cuando comenzó el repunte de contagios. Durante todo 2025, Honduras contabilizó ocho muertes por esta enfermedad, mientras que en lo que va de este año se reportan cinco menores más fallecidos, por lo que el incremento es del 62.5%.

El significativo repunte de casos que se contabilizan en el territorio está influenciado por las bajas coberturas de vacunación, y es que de acuerdo a las autoridades sanitarias, ninguno de los menores que perdió la vida contaba con su esquema de vacunación contra la tos ferina. Los recientes fallecimientos de los gemelos en el Materno Infantil reflejan la gravedad del brote; de acuerdo a Sheybi Miralda, jefa de Emergencia del Materno, explicó que el primer gemelo falleció la semana pasada. Mientras que el segundo fue remitido desde el Instituto Nacional Cardiopulmonar y perdió la vida durante el fin de semana. Los dos menores eran procedentes del Distrito Central y, de acuerdo a la doctora, pese a tener acceso a centros de salud cercanos, no se les aplicó la vacuna correspondiente. La tos ferina, aunque es una enfermedad altamente contagiosa pero prevenible mediante vacunación, afecta principalmente a bebés menores de un año, quienes son el grupo más vulnerable a complicaciones severas.