Congreso Nacional premia a Alex Pérez de EL HERALDO como Fotógrafo del Año 2026

Tegucigalpa, Honduras.- La trayectoria y los altos estándares de calidad en el trabajo de Alex Pérez, fotógrafo de EL HERALDO, fueron reconocidos este lunes, Día del Periodista Hondureño, por el Congreso Nacional. Alex Pérez, con 35 años de carrera como fotoperiodista, fue galardonado por el Poder Legislativo con el Premio Parlamentario de Periodismo 2026 como Mejor Fotógrafo del año. Profesional entregado y comprometido con capturar historias de calidad, Pérez ha evolucionado junto a la transición tecnológica, adaptándose constantemente a las exigencias de su profesión.

Orgullosamente, suma 25 años de pertenecer a EL HERALDO, rotativo que hoy aplaude su desempeño, dedicación y pasión por el fotoperiodismo. Con varias décadas de experiencia, la carrera de Pérez inició en 1991 en Foto Francesa. Posteriormente, en septiembre de 2001, se incorporó a EL HERALDO, donde ha desarrollado gran parte de su trayectoria profesional. En el ámbito internacional también ha destacado por su trabajo.

Previo a la entrega del reconocimiento, Pérez expresó: “Este reconocimiento otorgado por el Congreso Nacional de Honduras no solamente me honra, también reconoce el poder de contar la verdad a través de una imagen”. “Ser fotógrafo en Honduras no es fácil; es estar en la primera línea de la realidad. Hoy celebro, pero también asumo una responsabilidad aún más grande: seguir usando la cámara como una herramienta de memoria, de denuncia y de humanidad. Una fotografía puede congelar un instante, pero también puede mover conciencias y cambiar historias”, agregó el galardonado.