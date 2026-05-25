Tos ferina cobra la vida de gemelos en el Hospital Escuela y suman más de 10 las muertes en 2026

Tegucigalpa, Honduras.- A causa de la tos ferina, unos gemelos perdieron la vida en el Hospital Escuela, en el área del Materno Infantil, según confirmaron las autoridades de ese centro asistencial. Con el fallecimiento de los hermanos, la cifra de muertes por esta enfermedad asciende a 13 en lo que va de 2026.

Sobre las dos víctimas, la doctora Sheybi Miralda, jefa de Emergencia del Materno Infantil, informó sobre la lamentable noticia. Según explicó la galena, el primer gemelo falleció la semana pasada, mientras que el segundo fue remitido desde el Instituto Nacional Cardiopulmonar y perdió la vida durante el fin de semana. Los dos menores eran procedentes del Distrito Central. Miralda lamentó que, pese a tener acceso a centros de salud cercanos, no se les aplicara la vacuna correspondiente.