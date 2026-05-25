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Tos ferina cobra la vida de gemelos en el Hospital Escuela y suman más de 10 las muertes en 2026

Dos gemelos fallecieron a causa de tos ferina en el Hospital Escuela de Tegucigalpa, elevando a más de 10 las muertes por esta enfermedad en Honduras durante 2026

  • Actualizado: 25 de mayo de 2026 a las 15:42
Tos ferina cobra la vida de gemelos en el Hospital Escuela y suman más de 10 las muertes en 2026

Mueren gemelos por tos ferina en Tegucigalpa; autoridades llaman a vacunar a menores.

 Foto: Canva-referencia

Tegucigalpa, Honduras.- A causa de la tos ferina, unos gemelos perdieron la vida en el Hospital Escuela, en el área del Materno Infantil, según confirmaron las autoridades de ese centro asistencial.

Con el fallecimiento de los hermanos, la cifra de muertes por esta enfermedad asciende a 13 en lo que va de 2026.

Honduras registra once muertes por tos ferina este año y ya supera las de todo 2025

Sobre las dos víctimas, la doctora Sheybi Miralda, jefa de Emergencia del Materno Infantil, informó sobre la lamentable noticia.

Según explicó la galena, el primer gemelo falleció la semana pasada, mientras que el segundo fue remitido desde el Instituto Nacional Cardiopulmonar y perdió la vida durante el fin de semana.

Los dos menores eran procedentes del Distrito Central. Miralda lamentó que, pese a tener acceso a centros de salud cercanos, no se les aplicara la vacuna correspondiente.

Salud reporta 112 contagios de tos ferina, casi igualando cifra anual de 2025

“Desafortunadamente seguimos teniendo niños menores de tres meses complicados por este tipo de enfermedad. El llamado es a los padres de lactantes a vacunarlos y aplicarles la vacuna contra la tos ferina, porque es una enfermedad altamente contagiosa y, cuando se desarrolla, puede ser altamente mortal”, dijo Miralda.

La tos ferina es una infección respiratoria bacteriana altamente contagiosa. Se transmite por el aire al toser o estornudar y provoca ataques severos de tos y dificultad para respirar.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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