Salud reporta 112 contagios de tos ferina, casi igualando cifra anual de 2025

Tegucigalpa, Honduras.- Las autoridades del Programa Ampliado de Inmunización (PAI) de la Secretaría de Salud informaron que los casos de tos ferina en el país ya alcanzaron el número de contagios que se registraron durante el 2025. En conferencia de prensa, Leticia Puerto, técnica de enfermedades prevenibles por vacunación del PAI, dio a conocer que hasta la fecha se confirmaron 112 casos de tos ferina en el territorio. "En estos primeros tres meses del año llevamos 112 casos de tos ferina, cuando el 2025 cerramos con 114 casos; o sea, ya estamos a dos casos para tener el mismo número del año anterior, pero en un periodo más corto", dijo.

Esta enfermedad, que se caracteriza por una tos convulsiva, se ha cobrado la vida de nueve menores en el país, de los cuales casi la mitad de ellos eran menores de dos meses. Eso indica que las madres no se están aplicando la vacuna contra la enfermedad mientras están embarazadas, señalaron las autoridades. "Es fundamental que las mujeres embarazadas entre las 26 y 37 semanas de gestación demanden del servicio de vacunación, porque de esta manera, además de protegerse, ellas también protegen a sus menores en esos primeros dos meses previos a que los niños inicien su esquema de vacunación", dijo Puerto. La experta resaltó la importancia de que los menores completen su esquema de vacunación para evitar contagiarse con esta enfermedad que desde el 2025 muestra un repunte en la región.