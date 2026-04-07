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En tres meses de 2026, Honduras ya registra 85% de los casos de tos ferina del 2025

En lo que va del año las autoridades sanitarias confirman que hay 97 casos de la enfermedad, frente a los 114 reportados durante todo el 2025. Este año también registran nueve niños fallecidos, siete de ellos menores de 30 días

  • Actualizado: 07 de abril de 2026 a las 13:24
En tres meses de 2026, Honduras ya registra 85% de los casos de tos ferina del 2025

Autoridades hondureñas llaman a los padres de familia a llevar a vacunar a sus hijos contra la tos ferina.

 Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- Los casos de tos ferina continúan en ascenso en Honduras y ya alcanzan los 97 contagios en lo que va de 2026, según confirmaron las autoridades sanitarias.

La cifra acumulada evidencia la rápida propagación que esta enfermedad respiratoria está provocando en la población hondureña.

Este martes, las autoridades de la Unidad de Vigilancia de la Secretaría de Salud (Sesal) informaron que hasta la semana epidemiológica 12 (del 22 al 28 de marzo) Honduras acumuló 97 casos, es decir, seis nuevos contagios, respecto a la semana anterior.

Salud llama a las embarazadas a vacunarse contra la tos ferina

La rapidez con la que se presentan los casos este año pone en alarma a las autoridades de la Sesal, quienes llaman a la población a prevenir la enfermedad mediante la vacunación.

En apenas el primer trimestre de 2026 se reporta alrededor del 85% de los casos que se registraron durante todo el 2025, que cerró con 114 diagnósticos.

Al analizar el ritmo de propagación de la enfermedad se observa que durante el año anterior se registraba en promedio al menos nueve casos por mes; sin embargo, en lo que va de este año en promedio se registran más de 30 cada mes.

Médicos indican que de seguir con esa tendencia el país podría cerrar este año con más de 300 casos confirmados, además advierten que si no se refuerzan las medidas de vacunación y vigilancia se podría convertir en un brote mayor.

Hommer Mejía, jefa de la Unidad de Vigilancia de la Salud, manifestó que a la fecha se confirman nueve personas fallecidas a causa de la tos ferina; de los cuales siete eran recién nacidos con menos de 30 días de vida; los dos restantes eran menores de tres meses.

Muertes por tosferina en lo que va del 2026 ya igualan las registradas en todo el 2025

Eso indica que las madres de estos pequeños no se aplicaron la vacuna mientras estaban gestando, y tampoco se les aplicó el biológico a los menores en sus primeros dos meses de vida.

Ante eso, Mejía recordó a las embarazadas que se apliquen la vacuna entre las 26 y 37 semanas de gestación y así proteger a los menores en sus primeros dos meses de vida.

Así mismo, llamó a los padres a llevar a vacunar a sus hijos menores de dos meses para asegurar la protección contra la enfermedad.

"El mensaje a la población es que toda mujer embarazada que asiste a un control prenatal debe de solicitar la vacuna contra la tos ferina desde la semana de embarazo 26 hasta la 37", instó.

El funcionario explicó que "eso le permite que, al vacunarla a ella, su niño cuando nazca va a tener la protección inmunológica contra esta enfermedad que está abatiendo a nuestros recién nacidos".

De acuerdo a la última actualización de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Honduras está en la sexta posición de 12 naciones que registran más casos de tos ferina.

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Redacción web
David Zapata
Periodista

Licenciado en Periodismo, egresado de la UNAH. Con más de 7 años de experiencia en coberturas a nivel nacional, con amplio conocimiento en temas del ramo de la Educación y cambio climático.

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