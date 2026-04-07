En tres meses de 2026, Honduras ya registra 85% de los casos de tos ferina del 2025

Tegucigalpa, Honduras.- Los casos de tos ferina continúan en ascenso en Honduras y ya alcanzan los 97 contagios en lo que va de 2026, según confirmaron las autoridades sanitarias. La cifra acumulada evidencia la rápida propagación que esta enfermedad respiratoria está provocando en la población hondureña. Este martes, las autoridades de la Unidad de Vigilancia de la Secretaría de Salud (Sesal) informaron que hasta la semana epidemiológica 12 (del 22 al 28 de marzo) Honduras acumuló 97 casos, es decir, seis nuevos contagios, respecto a la semana anterior.

La rapidez con la que se presentan los casos este año pone en alarma a las autoridades de la Sesal, quienes llaman a la población a prevenir la enfermedad mediante la vacunación. En apenas el primer trimestre de 2026 se reporta alrededor del 85% de los casos que se registraron durante todo el 2025, que cerró con 114 diagnósticos. Al analizar el ritmo de propagación de la enfermedad se observa que durante el año anterior se registraba en promedio al menos nueve casos por mes; sin embargo, en lo que va de este año en promedio se registran más de 30 cada mes.

Médicos indican que de seguir con esa tendencia el país podría cerrar este año con más de 300 casos confirmados, además advierten que si no se refuerzan las medidas de vacunación y vigilancia se podría convertir en un brote mayor. Hommer Mejía, jefa de la Unidad de Vigilancia de la Salud, manifestó que a la fecha se confirman nueve personas fallecidas a causa de la tos ferina; de los cuales siete eran recién nacidos con menos de 30 días de vida; los dos restantes eran menores de tres meses.