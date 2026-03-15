Salud llama a las embarazadas a vacunarse contra la tos ferina ante aumento de casos

Tegucigalpa, Honduras.- Ante la incidencia de casos de tos ferina en el país, las autoridades sanitarias se mantienen en alerta, por lo que hacen el llamado a las embarazadas a vacunarse para proteger a sus bebés desde el vientre. Según datos oficiales, en lo que va de 2026 el país registra 76 casos confirmados de tosferina y nueve muertes infantiles, la última víctima fue un bebé de tres meses, procedente del departamento de Olancho. De acuerdo a las autoridades de la Secretaría de Salud (Sesal), el lactante no había recibido la primera dosis de la vacuna y su madre tampoco contaba con antecedentes de inmunización durante el embarazo.

En ese sentido, personal de enfermería del Hospital Escuela, reiteró el llamado a las mujeres embarazadas para que reciban la vacuna Tdap, que protege contra tos ferina, tétanos y difteria a los menores durante los primeros dos meses de vida, previo a que inicie su esquema de vacunación. Los especialistas explican que las gestantes que se encuentran entre las semanas 27 y 36 de embarazo son las candidatas ideales para recibir esta vacuna, ya que al aplicársela generan anticuerpos que se transfieren al bebé a través de la placenta, brindándole protección durante sus primeros meses de vida. Los médicos recuerdan que, si la madre no logra vacunarse durante el embarazo, el bebé recibe su primera dosis hasta los dos meses de nacido, por lo que durante ese periodo permanece más vulnerable a la enfermedad. La aplicación del biológico a las embarazadas se realiza en las áreas de recién nacidos, puerperio normal, puerperio séptico y patológico, aunque también las mujeres pueden acuden de manera espontánea al puesto de vacunación ubicado cerca de la consulta externa pediátrica, indicaron. La tos ferina, se caracteriza por una tos convulsa, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS) es una infección respiratoria altamente contagiosa que se transmite a través de gotículas expulsadas al toser o estornudar.