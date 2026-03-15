Gobierno analiza medidas ante alza de combustibles por conflicto en Medio Oriente

Tegucigalpa, Honduras.- La designada presidencial María Antonieta Mejía afirmó que el gobierno analiza medidas para enfrentar el impacto del aumento en los precios de los combustibles debido al conflicto internacional que afecta al mercado petrolero. La funcionaria señaló que Honduras debe prepararse para las repercusiones económicas derivadas de la situación en el Medio Oriente, al recordar que el país depende de la importación de petróleo. “No nos podemos hacer sordos, ciegos, mudos a lo que está pasando en el Medio Oriente porque viene a repercutir aquí en Honduras, ya que no somos un país productor de petróleo”, expresó.

Mejía explicó que los subsidios al combustible representan una medida temporal para mitigar el impacto en la población, aunque advirtió que estos deben aplicarse de forma focalizada. Según indicó, el objetivo es proteger principalmente al sector transporte, al sector público y a la cadena alimentaria, que dependen en gran medida del uso de combustibles. Asimismo, señaló que el gobierno analiza estrategias para racionalizar el consumo de combustibles, entre ellas fortalecer el uso del transporte público para reducir el gasto en gasolina.