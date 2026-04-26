  1. Inicio
  2. · Honduras

Cortes de energía eléctrica programados para este lunes 27 de abril en Honduras

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) ha programado cortes de energía para este lunes en distintas zonas del país. Conozca si su colonia será afectada

  • Actualizado: 26 de abril de 2026 a las 17:41
Cortes de energía eléctrica programados para este lunes 27 de abril en Honduras

Este lunes se registrarán cortes de energía eléctrica en varias regiones del país por trabajos de mantenimiento de la red.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) ha programado cortes de energía eléctrica para este lunes 27 de abril en distintas zonas del país, debido a trabajos de mantenimiento en la red de distribución.

Las interrupciones se realizarán en horarios específicos y podrían extenderse por varias horas.

En el Distrito Central, el servicio será suspendido de 9:00 a. m. a 3:00 p. m. Mientras tanto, en municipios como Choloma y La Lima también se reportan afectaciones programadas en diferentes colonias y comunidades.

¿Cuánto presupuesto tendrán las instituciones del sector energía en 2026?

La ENEE recomienda a la población tomar las medidas necesarias, como desconectar equipos eléctricos y planificar sus actividades, para evitar inconvenientes durante las horas sin servicio.

Distrito Central de 9:00 a. m. a 3:00 p. m.

Col. 21 de Febrero, Despensa 21 de Febrero, Gasolinera Uno de Col. Centroamérica, Fanasa de Col. Centroamérica y zonas aledañas.

Pérdidas de la ENEE subieron en L6,800 millones de 2021-2025

Choloma de 8:45 a. m. a 2:45 p. m.

Col. El Jardín, caserío Hacienda La Mora, Col. San Jorge, caserío El Asentamiento El Aguacatillo, caserío Los Caraos.

La Lima de 8:30 a. m. a 5:30 p. m.

Col. Reyes Caballero, Col. 15 de Septiembre, Lima Vieja, Lima Nueva, Col. Suyapa, Agromesa, Col. Pineda I y II, asilo de ancianos, Campo Pineda, Col. Villa Ester, Col. Úsula, Luis Tibaud, Col. La Paz, Campo Dos, Flores de Oriente, Campo Viejo San Juan, Campo Nuevo San Juan, ZIP Continental, Col. Oro Verde, Cazanave, aldea San José del Boquerón, aldea Copén, Copén Campo, Cruz de Valencia.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias