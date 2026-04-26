Cortes de energía eléctrica programados para este lunes 27 de abril en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) ha programado cortes de energía eléctrica para este lunes 27 de abril en distintas zonas del país, debido a trabajos de mantenimiento en la red de distribución.

Las interrupciones se realizarán en horarios específicos y podrían extenderse por varias horas.

En el Distrito Central, el servicio será suspendido de 9:00 a. m. a 3:00 p. m. Mientras tanto, en municipios como Choloma y La Lima también se reportan afectaciones programadas en diferentes colonias y comunidades.