Cortes de energía eléctrica programados para este lunes 27 de abril en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) ha programado cortes de energía eléctrica para este lunes 27 de abril en distintas zonas del país, debido a trabajos de mantenimiento en la red de distribución.
Las interrupciones se realizarán en horarios específicos y podrían extenderse por varias horas.
En el Distrito Central, el servicio será suspendido de 9:00 a. m. a 3:00 p. m. Mientras tanto, en municipios como Choloma y La Lima también se reportan afectaciones programadas en diferentes colonias y comunidades.
La ENEE recomienda a la población tomar las medidas necesarias, como desconectar equipos eléctricos y planificar sus actividades, para evitar inconvenientes durante las horas sin servicio.
Distrito Central de 9:00 a. m. a 3:00 p. m.
Col. 21 de Febrero, Despensa 21 de Febrero, Gasolinera Uno de Col. Centroamérica, Fanasa de Col. Centroamérica y zonas aledañas.
Choloma de 8:45 a. m. a 2:45 p. m.
Col. El Jardín, caserío Hacienda La Mora, Col. San Jorge, caserío El Asentamiento El Aguacatillo, caserío Los Caraos.
La Lima de 8:30 a. m. a 5:30 p. m.
Col. Reyes Caballero, Col. 15 de Septiembre, Lima Vieja, Lima Nueva, Col. Suyapa, Agromesa, Col. Pineda I y II, asilo de ancianos, Campo Pineda, Col. Villa Ester, Col. Úsula, Luis Tibaud, Col. La Paz, Campo Dos, Flores de Oriente, Campo Viejo San Juan, Campo Nuevo San Juan, ZIP Continental, Col. Oro Verde, Cazanave, aldea San José del Boquerón, aldea Copén, Copén Campo, Cruz de Valencia.