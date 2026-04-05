Zonas de Honduras sin energía eléctrica este lunes 6 de abril

Tegucigalpa, Honduras.- Residentes del Distrito Central y Puertos Cortés experimentarán cortes de energía eléctrica debido a trabajos de mantenimiento programados en distintos sectores ara este lunes 6 de abril de 2026.

Las interrupciones afectarán zonas como la colonia Las Hadas, Los Ángeles, Kennedy, así como áreas cercanas al Aeropuerto Toncontín y sectores comerciales aledaños, en horarios que van desde las 8:00 de la mañana hasta las 6:00 de la tarde, dependiendo del sector intervenido.

Las autoridades indicaron que estas labores buscan mejorar la calidad del servicio y prevenir fallas en el sistema de distribución.