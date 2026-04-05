Zonas de Honduras sin energía eléctrica este lunes 6 de abril

Tegucigalpa, Honduras.- Residentes del Distrito Central y Puertos Cortés experimentarán cortes de energía eléctrica debido a trabajos de mantenimiento programados en distintos sectores ara este lunes 6 de abril de 2026.
Las interrupciones afectarán zonas como la colonia Las Hadas, Los Ángeles, Kennedy, así como áreas cercanas al Aeropuerto Toncontín y sectores comerciales aledaños, en horarios que van desde las 8:00 de la mañana hasta las 6:00 de la tarde, dependiendo del sector intervenido.
Las autoridades indicaron que estas labores buscan mejorar la calidad del servicio y prevenir fallas en el sistema de distribución.
Zonas sin luz
Puerto Cortés de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.
Travesía, barrio La Chufla, barrio Titabla, Playa Grande, caserío Bajamar, caserío El Estero, Brisas de Chamelecón.
Distrito Central de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Col. Las Hadas, Col. Los Ángeles, Sector Agua Dulce, Del Campo Internacional School, Aldeas SOS, Las Tejitas, Edificio Xcala, Aeropuerto Toncontín, Cocesna, Parte de Col. 15 de Septiembre, Parte de Col. América, Altos de la Col. América, Supermercado La Colonia #2, Col. San Luis, Camosa, Diario La Tribuna, Comercial Laeisz, Col. Rivas, La Mundial y zonas aledañas.
Distrito Central de 10:30 a.m. a 4:00 p.m.
Aeropuerto Toncontín, Cocesna, Parte de Col. 15 de Septiembre, Parte de Col. América, Altos de la Col. América, Supermercado La Colonia #2, Col. San Luis, Camosa, Diario La Tribuna, La Mundial, Comercial Laeisz, Col. Rivas y zonas aledañas.
Distrito Central de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.
Aldea La Cañada #2, DPI, La Cañada, Happy Summer School, Infernac, Col. Jesús Aguilar Paz (Oropel), Residencial Lomas de Jacaleapa, Col. Kennedy, Entrada INFOP, Iglesia Gran Comisión, Supermercado Paiz, Col. Bernardo Dazzi, Bulevar Kennedy, Centro Comercial Alhambra, Santa Mónica, Frente a INFOP, Maquilas de la Kennedy, Silos del IHMA, Col. Las Palmas, Col. El Prado, Col. San José de los Llanos, Res. La Cañada, Lomas de San José, Lomas del Nauvoo y zonas aledañas.