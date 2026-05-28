Con videos buscan dar con asesinos de cuatro personas en La Lima

De acuerdo con los avances preliminares, los equipos de investigación se encuentran en la búsqueda, recolección y análisis de material de videovigilancia en el sector, así como en la toma de testimonios de testigos que puedan aportar información clave para esclarecer el caso.

Cortés, Honduras.- Las autoridades policiales continuaban ayer realizando las diligencias para tratar de dar con el paradero de los responsables de quitarle la vida a los esposos Yoselin Guifarro García (de 30 años) y Jorge Orlando Dubón González, de 37 años, además de Néstor Ismael Gómez Dubón, de 40 años y Cristofer Jared Suazo Vázquez (18).

Según testigos, en el ataque murieron las cuatro personas y fue perpetrado por varios hombres vestidos como policías tras irrumpir en sus casas.

Tras el hecho, dos de las víctimas fueron encontradas sin vida dentro de una vivienda. Posteriormente, las autoridades localizaron otros dos cuerpos en calles cercanas, separados por varias cuadras del primer escenario.

En el mismo hecho, una persona resultó herida y fue trasladada por agentes policiales a un centro médico privado, donde permaneció bajo observación.

Las autoridades no descartan que el crimen esté relacionado con disputas entre estructuras criminales que operan en la zona norte del país.