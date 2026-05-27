IHTT decomisa más de 30 mototaxis por operar ilegalmente en la capital

Tegucigalpa, Honduras.- Al menos 30 mototaxis han sido decomisadas en distintos sectores de la capital por operar sin permisos, falta de documentación e incluso por ser conducidas por menores de edad, según informó a EL HERALDO el Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT). Los operativos, desarrollados en conjunto con la Policía Nacional (PN) y la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), forman parte de una estrategia impulsada desde el mes de febrero para intentar controlar el crecimiento desordenado de este tipo de transporte en Tegucigalpa. Leonel Zavala, inspector general del IHTT y encargado de los operativos, explicó que la capital concentra actualmente el mayor problema relacionado con mototaxis ilegales.

“Nos encontramos en todas las colonias el fenómeno de la mototaxi. Porque, ¿cuál es el fenómeno más grande que tenemos? Es el exagerado número de mototaxis que se están desplazando actualmente en la capital y sin tener una autorización por parte del Instituto”, declaró. Según estimaciones del funcionario, de momento, unas 20,000 mototaxis podrían estar circulando por toda la ciudad. “Hemos ido a la colonia El Pedregal; en esa zona sí tuvimos bastantes decomisos. Ya tenemos como 30 mototaxis detenidas, sumando otras que ya habían sido decomisadas”, detalló. El inspector indicó que este tipo de operativos requiere de mucha planificación previa, debido a los riesgos que existen en varias zonas donde operan estos conductores. “Son zonas de bastante riesgo con el fenómeno social que tenemos actualmente de las maras y bandidas, entonces no podemos arriesgar nuestra gente sin la protección de la Policía Nacional”, afirmó.

Exceso de irregularidades

De acuerdo con Zavala, las causas más frecuentes de decomiso están relacionadas con la falta de permisos de operación y documentación incompleta. Sin embargo, las autoridades también han detectado otro tipo de irregularidades durante las inspecciones. “El fenómeno radica siempre en falta de documentación, esa es la falta más general y ya cuando hablamos de las que están legales, pueden ser intervenidas por maltrato a un pasajero o por alta velocidad", explicó. También mencionó causas como: "andar fuera del sector autorizado en el documento, porque no tienen el número pintado, por andar a exceso de volumen en la música que ponen o por ser menor de edad el conductor; esas son las causas más normales”. Además, recordó que en algunas intervenciones incluso terminaron decomisando mototaxis de personas que inicialmente habían denunciado irregularidades. “Más bien detuvimos a algunos de los que habían puesto las denuncias; a ellos se las detuvimos porque cuando las chequeamos no estaban legales, les faltaba documentación y tuvimos esa experiencia y ahí nos disculpamos con ellos. Pero ellos, muy comprensivos, nos dijeron, pues ni modo, y pagaron la multa y ahí están detenidas todavía”, relató.

Multas alcanzan hasta los L11,000

Las sanciones económicas varían dependiendo de la falta cometida por el conductor o propietario de la unidad; sin embargo, según explicó el IHTT, pueden llegar hasta los 11,000 lempiras. “Son diferentes multas. Por ejemplo, andan legal la moto con papeles, pero el conductor anda sin licencia. Ahí puede andar de 1,500 a 2,000 lempiras”, explicó Zavala. En cambio, “si no tiene el permiso, son 11,000. Andar operando sin permiso requiere una multa de 11,000 lempiras”. Este tipo de sanciones ha causado malestar entre los conductores de mototaxis, especialmente porque, pese al pago de la multa, no han podido recuperar sus unidades de transporte. De hecho, hace apenas una semana, conductores de mototaxis del sector Alemán-Pedregal realizaron una protesta en la entrada al bulevar Kuwait para denunciar los decomisos y retrasos en trámites pendientes desde 2017.

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