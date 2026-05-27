Secretaría de Educación visita kínder en Lepaterique y promete reparación de techo urgente

Tegucigalpa, Honduras.-Luego de que los padres de familia del Centro de Educación Prebásica Rafael Leonardo Callejas, ubicado en Lepaterique, solicitaran ayuda a través de un reportaje publicado en EL HERALDO el pasado 20 de mayo, la Secretaría de Educación hizo una visita al kínder y se comprometió a reparar el techo de este espacio educativo.
Durante la visita se conocieron las principales necesidades del kínder, con el objetivo de mejorar de forma integral su infraestructura y garantizar espacios más seguros para la niñez.
En atención a esta petición, equipos de la Dirección General de Construcciones Escolares y Bienes Inmuebles hicieron una visita técnica al centro educativo para evaluar las condiciones del plantel.
Durante el recorrido, los especialistas constataron diversas necesidades estructurales, recogieron información clave y definieron el plan de intervención que será ejecutado en los próximos meses.
Las obras contemplan el cambio del techo, mejoras en el sistema eléctrico, pintado general de las instalaciones, remodelación de módulos sanitarios y rehabilitación de las áreas recreativas. Asimismo, se incluye la sustitución del cielo falso, cambio de piso y mejoras en el área de juegos, con el propósito de ofrecer un entorno adecuado para el aprendizaje.
La intervención tendrá una duración estimada de cuatro meses y beneficiará directamente a 92 niños y niñas, así como a cinco docentes del centro educativo, quienes actualmente desarrollan sus actividades en condiciones que serán mejoradas de forma integral.
La secretaria de Educación, Arely Argueta, afirmó que estas acciones responden al compromiso institucional de mejorar la infraestructura escolar en el país.
“Reafirmamos nuestro compromiso de trabajar de manera incansable por dotar de mejores condiciones a instituciones educativas como el kínder Rafael Leonardo Callejas”, expresó.
La funcionaria agregó que las mejoras permitirán que los estudiantes reciban clases en espacios más dignos, seguros y adecuados para su formación, al tiempo que aseguró que estas acciones obedecen a instrucciones del gobierno central para atender las necesidades de las comunidades en todo el país.
La intervención también se enmarca en la respuesta institucional a las denuncias y solicitudes difundidas por la comunidad educativa en medios de comunicación, lo que permitió agilizar la evaluación y programación de las obras.
En ese contexto, padres de familia manifestaron su satisfacción por la pronta atención a la problemática que por años afectó al centro educativo.
FranK Chévez, presidente de la sociedad de padres de familia, expresó su agradecimiento por la respuesta de las autoridades educativas ante la petición realizada, destacando la importancia de mejorar las condiciones para los menores.
Por su parte, la directora del centro, Kennia Colindres, manifestó su satisfacción por la llegada del equipo técnico que evaluó las condiciones del plantel y confirmó las mejoras a ejecutar, especialmente ante los daños existentes en el techo del edificio que habían generado preocupación en la comunidad.
La Secretaría de Educación reiteró su compromiso de fortalecer la infraestructura escolar del país, garantizando espacios seguros, funcionales y adecuados para el desarrollo integral de la niñez hondureña.