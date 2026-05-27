Secretaría de Educación visita kínder en Lepaterique y promete reparación de techo urgente

Tegucigalpa, Honduras.-Luego de que los padres de familia del Centro de Educación Prebásica Rafael Leonardo Callejas, ubicado en Lepaterique, solicitaran ayuda a través de un reportaje publicado en EL HERALDO el pasado 20 de mayo, la Secretaría de Educación hizo una visita al kínder y se comprometió a reparar el techo de este espacio educativo.

Durante la visita se conocieron las principales necesidades del kínder, con el objetivo de mejorar de forma integral su infraestructura y garantizar espacios más seguros para la niñez.

En atención a esta petición, equipos de la Dirección General de Construcciones Escolares y Bienes Inmuebles hicieron una visita técnica al centro educativo para evaluar las condiciones del plantel.

Durante el recorrido, los especialistas constataron diversas necesidades estructurales, recogieron información clave y definieron el plan de intervención que será ejecutado en los próximos meses.

Las obras contemplan el cambio del techo, mejoras en el sistema eléctrico, pintado general de las instalaciones, remodelación de módulos sanitarios y rehabilitación de las áreas recreativas. Asimismo, se incluye la sustitución del cielo falso, cambio de piso y mejoras en el área de juegos, con el propósito de ofrecer un entorno adecuado para el aprendizaje.

La intervención tendrá una duración estimada de cuatro meses y beneficiará directamente a 92 niños y niñas, así como a cinco docentes del centro educativo, quienes actualmente desarrollan sus actividades en condiciones que serán mejoradas de forma integral.