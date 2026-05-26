Nueva masacre en La Lima deja cuatro muertos y un herido en colonia Filadelfia de La Lima

El hecho se registró cerca de la medianoche y provocó temor entre los habitantes del sector, quienes alertaron a las autoridades tras escuchar una serie de disparos en distintos puntos de la colonia.

Cortés, Honduras.- Una nueva escena de violencia sacudió la noche del lunes 25 de mayo al municipio de La Lima, Cortés, luego de que un ataque armado en la colonia Filadelfia, dejara cuatro personas muertas y otra gravemente herida.

Las víctimas fueron identificadas como Yoselin Guifarro García, de 30 años; Jorge Orlando Dubón González , de 37; José Noel Gómez, de 40; y Cristofer Jared Suazo Vázquez , de 18 años.

De acuerdo con información preliminar, dos de las víctimas fueron encontradas sin vida dentro de una vivienda. Posteriormente, las autoridades localizaron otros dos cuerpos en calles cercanas, separados por varias cuadras del primer escenario.

En el mismo hecho, una persona resultó herida y fue trasladada por agentes policiales a un centro médico privado, donde permaneció bajo observación.

Equipos de la Policía Nacional y Medicina Forense llegaron al lugar para acordonar la escena y realizar las diligencias correspondientes, mientras agentes de investigación recopilaban evidencias y declaraciones que permitieron esclarecer lo ocurrido.

Las autoridades no descartan que el crimen esté relacionado con disputas entre estructuras criminales que operan en la zona norte del país.