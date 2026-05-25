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¿A cuánto asciende el superávit de Cuenta Única de Tesorería Honduras?

Los ingresos siguen siendo mayores que los egresos, por lo que en 29.12% se situó el nivel de excedentes transcurridos 125 días del año

  • Actualizado: 25 de mayo de 2026 a las 16:48
¿A cuánto asciende el superávit de Cuenta Única de Tesorería Honduras?

Al inicio del segundo trimestre de 2026, la administración central disponía de 13,100 millones de lempiras, equivalente al 18.54%.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Tras 125 días transcurridos de 2026, la Secretaría de Finanzas (Sefin) sigue reportando excedentes.

En tal sentido, la Cuenta Única de Tesorería (CUT) sumó un superávit de 33,139.5 millones de lempiras en efectivo equivalente al 29.12%, de acuerdo con una fuente oficial consultada por EL HERALDO.

Los ingresos alcanzaron los 146,955.1 millones de lempiras, mientras que los egresos fueron de 113,815.6 millones de lempiras.

En el 2025 la administración central tuvo un superávit del 9.13% equivalente a 26,063.8 millones de lempiras, informó este rotativo.

Si bien se registró un déficit de 2,479.2 millones de lempiras en la CUT a inicios de marzo 2026, Finanzas ha venido recuperando y manteniendo los excedentes a la fecha.

Gobierno colocó L4,000 millones en deuda interna en febrero pasado

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Álvaro Mejía
Álvaro Mejía
Periodista

Licenciado en Periodismo, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) con amplia experiencia en análisis y cobertura noticiosa económica, política y Congreso Nacional. Redactor de la sección Dinero y Negocios (D&N).

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