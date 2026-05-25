¿A cuánto asciende el superávit de Cuenta Única de Tesorería Honduras?

Tegucigalpa, Honduras.- Tras 125 días transcurridos de 2026, la Secretaría de Finanzas (Sefin) sigue reportando excedentes.

En tal sentido, la Cuenta Única de Tesorería (CUT) sumó un superávit de 33,139.5 millones de lempiras en efectivo equivalente al 29.12%, de acuerdo con una fuente oficial consultada por EL HERALDO.

Los ingresos alcanzaron los 146,955.1 millones de lempiras, mientras que los egresos fueron de 113,815.6 millones de lempiras.

En el 2025 la administración central tuvo un superávit del 9.13% equivalente a 26,063.8 millones de lempiras, informó este rotativo.

Si bien se registró un déficit de 2,479.2 millones de lempiras en la CUT a inicios de marzo 2026, Finanzas ha venido recuperando y manteniendo los excedentes a la fecha.