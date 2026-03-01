Este es el déficit que reporta la administración pública a inicios de marzo

Tegucigalpa, Honduras.- La situación en la administración pública a la fecha es deficitaria al ser mayores los egresos que ingresos.

EL HERALDO constató que, al 1 de marzo de 2026, los gastos en la Cuenta Única de Tesorería (CUT) alcanzaron 45,943.8 millones de lempiras, mientras que la entrada de recursos sumó 43,464.6 millones de lempiras, de conformidad a reportes a la fecha de la Secretaría de Finanzas (Sefin).

La diferencia entre ambos montos refleja un déficit de 2,479.2 millones de lempiras equivalentes a 5.40%.

Aunque funcionarios ya lo habían anunciado no se reflejaba en la plataforma de Inteligencia de Negocios (BiSefin).

Hace una semana la CUT reportó un superávit del 4.68% o 1,685 millones de lempiras con ingresos que ascendieron los L37,657.6 millones, informó este rotativo.

Analistas en materia económica coincidieron que una de las causales en que no haya disponibilidad de efectivo en Finanzas es producto de los embargos que superan los 3,903.9 millones de lempiras y que el 68% (L2,663.5 millones) corresponden a instituciones descentralizadas.