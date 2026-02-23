  1. Inicio
  2. · Honduras

L3,900 millones han sido embargados de la caja única del Estado en lo que va de 2026

Emilio Hércules, ministro de Finanzas, dijo esto se debe a despidos y ante el mal accionar de la Sala Laboral de la CSJ

  • Actualizado: 23 de febrero de 2026 a las 14:42
L3,900 millones han sido embargados de la caja única del Estado en lo que va de 2026

Hércules lamentó que se esté embargando las cuentas del Estado sin seguir el procedimiento correcto.

Foto: Cortesía gobierno

Tegucigalpa, Honduras.- Emilio Hércules, ministro de Finanzas, informó que 3,903 millones de lempiras han sido embargados a la caja única del Estado solo en 2026 por gestiones que no son correctas en el Poder Judicial.

Hércules dijo que existe un gran problema ante el despido de empleados públicos, demandan al Estado, pero el accionar de la Sala Laboral no es la correcta.

En 60 alcaldías el TSC realizará auditorías para conocer causas de embargos y otras anomalías

“Pedimos que se pueda revisar las acciones al interno del Poder Judicial, muy en particular en la Sala Laboral, con los jueces que emiten las sentencias, omiten la comunicación con la Tesorería General de la República y se van directamente a la cuenta del Banco Central”, indicó.

Añadió que “hay personas de la Procuraduría, del Poder Judicial dentro de la Sala Laboral y personajes de sectores privados, abogados defensores privados, que se están coludiendo para atacar el tesoro nacional”.

El titular de la Secretaría de Finanzas puntualizó: “¿Por qué es importante esto? Es bien sencillo de explicar. Se pudo haber duplicado la cantidad de medicamentos que pudo haber comprado la Secretaría de Salud en un 175%” con el dinero embargado.

Embargos por más de L 3,000 millones en 10 días alertan al Estado

Ante estos casos, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Ráquel Obando, anunció investigaciones para ver si se cumplió con el procedimiento correcto.

Diferentes municipalidades del país han reportado embargos, junto a otros casos donde se ha confiscado al gobierno central.

El 14 de febrero se realizó una reunión entre Poder Judicial, Procuraduría, Secretaría de Finanzas y otros entes de control para revisar procedimientos, fortalecer la supervisión y evitar que la ejecución acelerada de sentencias laborales continúe comprometiendo la estabilidad financiera del Estado.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias