Marathón vs Olimpia EN VIVO: Hora y canal que transmite partido de Liga Nacional en directo

San Pedro Sula, Honduras.- La emoción de la jornada 9 del Torneo Clausura de la Liga Nacional de Honduras continúa este domingo 1 de marzo con uno de los partidos más esperados del calendario: el clásico entre Marathón y Olimpia, que se disputará en el Estadio Yankel Rosenthal a partir de las 3:00 de la tarde. El conjunto verdolaga afronta este compromiso con la presión de reencontrarse con el triunfo luego de su inesperada derrota 2-1 en casa frente a Génesis PN, resultado que dejó muchas dudas en su funcionamiento. Con 8 puntos en ocho jornadas, el decano ha caído hasta la sexta posición y comienza a sentir la necesidad de sumar con urgencia para no quedar rezagado en la pelea por los puestos de liguilla. El técnico Pabló Lavallén sabe que el margen de error se reduce y que un clásico en casa representa la oportunidad perfecta para cambiar la dinámica y reconciliarse con su afición.

Los sampedranos han mostrado irregularidad en este arranque de torneo, alternando buenos pasajes de fútbol con desconcentraciones defensivas que les han costado puntos valiosos. En el Yankel Rosenthal, donde históricamente se hacen fuertes, buscarán imponer intensidad desde el primer minuto y aprovechar el respaldo de su gente, que promete llenar las graderías para empujar al equipo. En la acera de enfrente estará un Olimpia que llega en alza. Los actuales campeones nacionales, dirigidos por Eduardo Espinel, ganaron su último compromiso y escalaron hasta el tercer lugar con 11 unidades. Además, les sirvió para recuperarse de la herida tras haber caído en el clásico ante Motagua. Aunque su inicio de campeonato no fue el esperado, dejando escapar puntos ante rivales accesibles en el papel, los albos parecen haber encontrado mayor solidez en sus línes.

El equipo capitalino apostará por su experiencia en este tipo de encuentros y por la jerarquía de su plantel para intentar silenciar el Yankel. Olimpia sabe que un triunfo en territorio verdolaga no solo consolidaría su recuperación, sino que también enviaría un mensaje claro al resto de contendientes en la lucha por el liderato. El clásico promete intensidad, fricción y emociones fuertes, como suele ocurrir cada vez que estos dos históricos del fútbol hondureño se enfrentan. Con ambos necesitados de puntos y con objetivos claros en la tabla, el duelo se perfila como uno de los más atractivos de la jornada.

Canal que transmite el Marathón vs Olimpia