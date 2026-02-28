  1. Inicio
Tabla de posiciones Liga Nacional: Juticalpa sale del sótano y sorpresa con el líder

Los canecheros vencieron 1-0 a los lecheros con gol de Aldo Fajardo al 90' y dieron tremendo salto en la tabla de colocaciones y pasaron del sexto puesto al cuarto

Canecheros y jaiba brava abrieron el telón de la jornada 9.

 Foto: Cortesía.

Olancho, Honduras.- La jornada 9 del torneo Clausura de la Liga Nacional de Honduras comenzó con un partido que definía mucho en las zonas del descenso y aunque Victoria pensó se llevaba un puntito de oro, al final se topó con su realidad: dura derrota en Juticalpa.

Los canecheros vencieron 1-0 a los lecheros con gol de Aldo Fajardo al 90' y dieron tremendo salto en la tabla de colocaciones y pasaron del sexto puesto al cuarto, bajándose justamente al equipo de la Tota Medina; sumaron 11 unidades.

Aldo Fajardo marcó in extremis y Juticalpa suma triunfo de oro ante Victoria en Liga Nacional

Victoria, que venía de perder el Choloma se quedó con 10 y es ahora quinto lugar del certamen liguero hondureño que lo sigue comandando Real España con 17 puntos, seguido del Motagua que alcanzó 15.

El bicampeón Olimpia se ubica como tercero mejor con 11, mismos puntos que Juticalpa, solo que con mejor diferencia de goles. Olancho FC ahora es sexto lugar mientras Marathón, con mala campaña es séptimo mejor ubicado con apenas ocho.

Con la llegada del nuevo técnico a la Selección de Honduras, así sería la primer convocatoria

La jornada 9 se termina de jugar el lunes con el Génesis vs UPNFM, pero este domingo se juegan los partidos Marathón vs Olimpia; Motagua vs Olancho FC y Platense vs Real España.

Tabla de posiciones Liga Nacional

