Esposa del exjugador hondureño Boniek García denuncia racismo contra sus hijos en EE UU

Houston, Estados Unidos.- La familia del exfutbolista hondureño Boniek García vivió un momento amargo en Estados Unidos, luego de que sus hijos fueran víctimas de racismo durante un partido infantil. La denuncia fue realizada públicamente por Ivania Reyes, madre de los pequeños, quien relató con profunda indignación lo ocurrido en un encuentro que, en principio, debía ser una jornada de sana convivencia deportiva. “Lo que debía ser un juego amistoso de soccer entre niños terminó siendo una experiencia triste y preocupante. Durante el partido hubo faltas físicas excesivas contra varios niños de nuestro equipo, incluyendo a mis hijos. Pero lo más doloroso no fueron solo los golpes”, comenzó escribiendo la esposa del mundialista hondureño, dejando claro que la situación fue más allá del contacto propio del juego.

Sumado a ello, la fémina redactó las palabras que estas personas emplearon para ofender a las personas ‘de color’ que estaban dentro del terreno de juego de manera ofensiva e irrespetuosa. Según su relato, desde las gradas se escucharon expresiones discriminatorias dirigidas tanto al árbitro como a sus hijos, quienes eran los únicos niños afrodescendientes en la cancha. Desde las gradas se escucharon comentarios racistas hacia el árbitro y hacia mis hijos, quienes eran los únicos niños de color en la cancha. Escuchar que ‘ADULTOS’ gritaran ‘monkey’ con tanta ligereza me rompió el corazón. Ver cómo la ignorancia puede enseñarse desde las gradas a los niños fue aún más decepcionante”, lamentó Reyes, evidenciando el impacto emocional que le causó presenciar la escena.

En su explicación, Ivania Reyes detalló que uno de los hijos de Boniek García recibió una fuerte falta, lo que la llevó a reaccionar de inmediato para protegerlo, pues considera que un campo de juego debe ser un espacio de diversión y aprendizaje. “El deporte debería ser un espacio para aprender respeto, disciplina, compañerismo y valores. Nuestros hijos van a jugar, a crecer, a disfrutar... no a ser humillados ni atacados por el color de su piel. Como mamá, cuando vi que golpearon fuertemente a uno de mis hijos, reaccioné por instinto y corrí a protegerlo. No fue rabia, fue amor. Ningún niño debería sentirse inseguro en una cancha donde solo debería haber juego y alegría. Me duele y me avergüenza que en pleno 2026 sigamos viviendo escenas así. Pero también me reafirma algo: seguiré enseñando a mis hijos a responder con dignidad, a mantenerse firmes, a no dejar que el odio apague su luz. El RACISMO no tiene lugar en el deporte. No tiene lugar en nuestras comunidades. No tiene lugar en la vida de nuestros hijos”, explicó.