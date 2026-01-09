La Secretaría de Finanzas dispone en efectivo de L19,521.1 millones

Tegucigalpa, Honduras.- La Cuenta Única de Tesorería (CUT) de la administración pública reporta excedentes.

EL HERALDO constató que ayer la Secretaría de Finanzas (Sefin) reflejaba un superávit de 19,521.1 millones de lempiras. que representa un 4.91%.

Los ingresos de la CUT sumaron 417,030.2 millones de lempiras y L397,509.1 millones los egresos.

Al cierre de 2025 la administración pública contabilizó una diferencia de 17,421.5 millones de lempiras (4.38%) entre la entrada de dinero y los gastos.

Al comparar esta cifra con el superávit de la Secretaría de Finanzas a la fecha ha incrementado en 2,099.6 millones de lempiras.

De 2022 a 2025 solo en un año hubo un déficit de la administración pública, en específico en el 2023 cuando se registró el -11.31% que implicó 42,287.1 millones de lempiras.

En el 2025 se alcanzaron los L26,063.8 millones de excedentes de la CUT, es decir el 9.13%, pero que se disminuyó con el paso de los meses, según datos de la fuente oficial.